Causa Las Heras: a días de la audiencia, la abogada de Janina Ortiz pidió remover al juez Sarmiento

juez sebastian sarmiento.jpg El juez Sarmiento, señalado por el entorno de Ortiz.

"Respecto de los jueces de Ejecución, he hecho un planteo porque considero que no son competentes para intervenir en otra materia que no sea esa: Ejecución Penal. Por ley, se les ha dado mayor competencia que la que les dio el Senado al momento de aprobar sus pliegos, y esto es incorrecto. Rindieron como jueces de Ejecución penal y eso los limita a definir acerca de ejecución de la pena. Una ley no te puede dar mayor competencia que aquella aprobada por la Legislatura cuando trataron tu pliego", argumentó Quintero.

Concretamente, lo que solicitó el entorno de Janina Ortiz, y que podría generar una dilación más en este recorrido, es que Sebastián Sarmiento no se siente en la sala el próximo miércoles y que sea reemplazado por otro juez. Afirmaron que es lo que suele pedir la misma abogada cada vez que toca él o la jueza Mariana Gardey en un proceso de las mismas características. "Viola el derecho de Janina Ortiz de que intervenga un juez con demostrada aptitud e idoneidad jurídica", señala el escrito de 57 páginas al que tuvo acceso Diario UNO.

Qué puede pasar este miércoles en la causa de Janina Ortiz

El miércoles 9 de agosto, Sarmiento resolverá si acepta o rechaza el planteo de excepción por falta de acción que presentó la funcionaria. La denuncia en su contra dice que obligó a una empleada municipal a grabar a otro funcionario tras un encuentro en un hotel alojamiento. Se trata de Osvaldo Oyhenart, quien a su vez -y precisamente por lo que habría mencionado en esos audios- quedó imputado días atrás por el presunto delito de fraude a la administración pública. La fiscalía cree que pudo haberlo cometido a través de cooperativas fantasma que facturaban al municipio.

janina ortiz daniel orozco.jpg Orozco y Ortiz. Ambos son candidatos de La Unión Mendocina.

Hace semanas, el caso de Janina ya generó idas y vueltas en la Justicia respecto a si ameritaba o no su imputación por estos hechos que se le endilgan. El proceso generó incluso que el fiscal de Delitos No Especializados, Sebastián Capizzi, manifestara que no debía avanzarse hacia la imputación con los elementos entonces existentes.

Es por ese trasfondo que, entre otras cosas, reviste importancia la audiencia del 9 de agosto: Ortiz podría terminar siendo imputada por primera vez en una causa, tal como sugirió días atrás la fiscal adjunta de la procuración Paula Quiroga. En palabras de la magistrada, ese procedimiento podría implicar que la candidata quedase en condición de defenderse.

Ahora, lo que deberá resolver antes que nada el Poder Judicial de la provincia es si es correcto que Sarmiento entienda en esta etapa inicial, o si -como pidió la abogada de la funcionaria- debería apartárselo por no tener la competencia necesaria. En la Justicia, de todos modos, explicaron que hay al menos un antecedente similar en el que Sarmiento entendió y que no generó controversias. Ademas, afirmaron que la Corte local ya se ha expedido rechazando un planteo como el actual.

"Lo que pide no caminaría, porque hay antecedentes firmes en sentido inverso", afirman en esos pasillos.

