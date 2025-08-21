Las elecciones de octubre, unificadas pero con dos boletas y dos urnas: así se votará en Mendoza

Fondo en color y el logo del partido en el encabezado.

Casillero para optar por lista completa .

. Los cargos de senadores, diputados y concejales en las respectivas columnas.

boleta unica elecciones provinciales 2025 El modelo de Boleta Única Papel aprobado para las elecciones de Mendoza. Foto: Junta Electoral de Mendoza

La principal diferencia con la Boleta Única que se utilizará para la elección de cargos nacionales es la opción de "voto lista completa", que solo existe en el modelo provincial.

La Junta Electoral informó, también, que el orden de aparición de frentes y partidos políticos en las boletas locales se establecerá conforme al sorteo nacional.

"En el caso de los partidos provinciales y departamentales, estos se ubicarán a la derecha de la boleta, manteniendo la secuencia establecida en el sorteo nacional", agregó en un comunicado oficial.

La boleta única para las elecciones nacionales

Al presentar el DNI a las autoridades de mesa, estas entregarán al elector dos boletas únicas, la provincial que oficializó la Junta; y la nacional, cuyo modelo aún no se ha formalizado.

El ciudadano votará por senadores, diputados y concejales en una; y por diputados nacionales en la otra. Cada una de esas boletas únicas se depositará en su urna correspondiente: una provincial y otra nacional.

El diseño general de la Boleta Única Papel nacional fue determinado el año pasado, cuando se sancionó la ley en el Congreso.

La boleta estará dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas –igual a la provincial-.

El casillero en blanco para marcar con una cruz estará próximo a cada cargo electivo, pero no habrá opción de lista completa.

modelo boleta unica elecciones nacionales 2025 Imagen ilustrativa de la Boleta Única de categoría diputados nacionales, similar a la que se utilizará en las elecciones de octubre. Foto: gobierno nacional

Esta diferencia, en las elecciones de octubre no debería ser un inconveniente porque a nivel nacional solo se elegirá una categoría: la de diputados nacionales. La diferencia se haría más evidente si se eligiera más de un cargo.