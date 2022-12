La UCR puja por fortalecer Cambia Mendoza en una caliente discusión por los partidos que se suman o se van

"La idea es definir entre todos el reglamento electoral, para luego definir qué sistema se usará por ejemplo para el ingreso de legisladores, si las mayorías o el sistema D’Hondt, y también para diagramar capacitaciones unificadas para los fiscales que ahora deberán implementar Boleta Única", bosquejó, Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR, que como tal tendrá la tarea de convencer y negociar.

Sin embargo, no todo se avizora tan cordial como parecerá luego en las fotos. Los del PRO llegarán a esa reunión con un par de fuertes reclamos que deberán solucionar entre todos para que la sangre no llegue al río. "La UCR no es el frente Cambia Mendoza como para ir a sacarse la foto y anunciar que tal partido se sumó al frente, así livianamente sin consultar a los socios. Si ellos se creen que son el frente que lo digan y no jugamos a parecer un frente", dispararon horas antes de esa cumbre.

El planteo de los amarillos, que en los papeles comanda Álvaro Martínez pero que lidera Omar De Marchi, es puntual: quieren un mayor protagonismo a la hora de definir no sólo la conformación electoral del frente, sino, más allá en un futuro armado de equipo de gobierno.

También llegarán pataleando por la falta de diálogo en la conducción del frente oficialista: "esta es la primer reunión en dos años. La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reúne cada 15 días compararon".

Con todas esas diferencias internas, los del PRO llegarán a sentarse a la mesa política un poco forzados por la coyuntura de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Es que mientras algunos dudan y otros juegan a las adivinanzas sobre si De Marchi competirá o no por la gobernación dentro de Cambia Mendoza, desde la UCR ya dan por sentado que si el diputado nacional compite, lo hará en unas PASO del frente. "Esa es la línea que le marcan desde el partido a nivel nacional en donde todos apuestan a la unidad, no sería coherente que acá él haga algo distinto", vaticinan.

La Coalición Cívica vuelve a cobijarse dentro de Cambia Mendoza

La Coalición Cívica, que en las elecciones del 2021 dio el portazo, rompió con la UCR y se fue de Cambia Mendoza, resolvió hace escasas dos semanas que volverá a ser parte del frente para todo el proceso electoral del 2023.

"Resolvimos en la mesa ejecutiva del partido que conformaremos Cambia Mendoza durante todo el proceso electoral 2023 y llegamos a un proceso de consenso y unidad. Entendimos que la experiencia electoral del 2021 no tuvo ni éxito ni sentido", admitió haciendo autocrítica partidaria, Daniela Stella, quien fuera la presidenta de la Coalición y ahora integra aquella mesa ejecutiva partidaria. Hoy el partido es conducido por Marcos Quatrini.

La fallida experiencia a la que alude Stella, es la que adoptó la Coalición en las elecciones legislativas de 2021. En Mendoza, ese partido que lidera Lilita Carrió, decidió jugar por fuera de CM, y se juntó con otros partidos que confluyeron en el frente Vamos mendocinos, en donde se enlistaron también el Partido Demócrata, el Mendoexit y los libertarios.

Pero de cara a los próximos comicios ya decidieron, según el acuerdo que firmaron el 30 de noviembre, que abandonarán aquella estrategia y volverán a asociarse con los radicales. De hecho, cuando se produjo la ruptura no se fueron todos los "lilitos", algunos más "cornejistas" decidieron quedarse en el frente oficialista y la jugada terminó generando divisiones que el mes pasado terminaron por limarse.

Gustavo Gutiérrez, Lilita Carrió y Omar De Marchi.jpg

En medio de estas definiciones generó un fuerte ruido una foto en la que se ven reunidos a Omar De Marchi, Lilita Carrió y Gustavo Gutiérrez, que trascendió días atrás. No faltó quien leyó en esa reunión el entretejido de una futura alianza entre el PRO y la Coalición Cívica, pero rápidamente unos y otros salieron a aclarar que se trató de una cumbre para analizar la estrategia nacional de Horacio Rodríguez Larreta, de quien De Marchi es armador nacional. Sin embargo, por lo que se filtró, allí también se habló de las candidaturas que tomaban forma en Mendoza.

Un frente que reúne a peronistas desencantados, desarrollistas y vecinalistas

Un frente dentro de frente. Así se podría definir el ingreso de "Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza" dentro de la coalición gobernante.

En ese nuevo espacio confluyen el Partido Federal, el Movimiento Integración y Desarrollo (MID), que en estas tierras comanda el empresario Julio Totero, y Comunidad Organizada, que es un partido vecinalista con presencia en Las Heras y Ciudad.

"Nos sumamos con la meta de poner sobre la mesa propuestas claras que ayuden a superar la difícil situación que atravesamos, desde nuestra mirada del sector empresarial, pero también de algunos sindicatos y vecinalistas que conformamos este espacio", adelantó Totero.

Pichetto Cornejo Frigerio Totero Cambia Mendoza.jpg

Para gestar esa sociedad, a Mendoza llegaron el ex ministro del Interior de la gestión de Macri, Rogelio Frigerio y el titular de la Auditoria General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y sellaron el acuerdo con el mismo Alfredo Cornejo.

A la foto se sumaron Totero, y el referente del Partido Federal en Mendoza, Adolfo Innocente como anfitriones. Ellos como líderes de ese nuevo espacio ya están recorriendo la provincia proponiendo una agenda de desarrollo y empleo. De hecho ya generaron reuniones en San Rafael, Las Heras y Maipú.

Un histórico socio de Cambia Mendoza que ahora pone en duda su continuidad

Una de las grandes incógnitas que se abren en Cambia Mendoza, es cómo jugarán los integrantes del Frente Renovador, históricos socios de los radicales, en las próximas elecciones.

Es que en ese frente, que componen el Partido Renovador Federal comandado por el diputado José María Videla Sáenz, y Unión Popular, cuyo líder es el diputado Jorge Difonso, hay un sector que no está del todo convencido de seguir perteneciendo a Cambia Mendoza.

La relación entre los radicales y los difonsistas se lesionó desde el momento en que el Gobierno quiso modificar la ley antiminera 7722, de la que Difonso fue autor y férreo defensor. Pero esa fue la punta de un ovillo que se siguió deshilachando en los próximos años.

Hasta ahora Difonso ha podido sobrellevar la dualidad de pertenecer al Frente Renovador, que conduce el ministro de Economía Sergio Massa, como parte fundamental del Frente de Todos en la Nación, y conformar en Mendoza el frente Cambia Mendoza. Es más, parece que por estos días le hace más ruido sus diferencias con el Gobierno de Rodolfo Suarez, que aquella dualidad.

"El planteo que venimos haciendo en Cambia Mendoza es que se habla más de nombres y candidaturas que de los temas centrales de las problemáticas de la provincia. Nosotros vemos que hemos bajado mucho en stándares de gestión en seguridad, en salud y ni hablar de temas ambientales", puntualizó, sin disimular la crítica, el diputado sancarlino.

Sergio Massa Jorge Difonso (1).jpg

Difonso, junto al diputado sancarlino Mauricio Torres, conformaron en el 2019 el bloque Unión Popular-Frente Renovador, dentro de Cambia Mendoza, y detrás de él se enrola políticamente también el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, que está culminando su primera gestión y todo hace suponer que buscará su reelección en el 2023. En esa puja, incluso podría llegar a competir con Silvia Cornejo, hermana del senador nacional y ex gobernador.

Además, desde el partido aseguran que tienen representatividad con dirigentes en toda la provincia, lo que les daría la estructura para poder jugar solos o sumarse a otro espacio que los contenga en las elecciones 2023.

De las respuesta que consiga en la mesa de Cambia Mendoza, el presidente del partido Unión Popular, Claudio Laciar dependerá la decisión de si continúan o no dentro de la coalición oficialista. Eso se debatirá el jueves próximo en una reunión interna del partido que comanda Difonso.