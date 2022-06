La UCR pidió informes de todos los subsidios otorgados desde la gestión de Francisco Paco Pérez

El iniciador fue el justicialismo. Por las sospechas que generaron las declaraciones del pastor Héctor Bonarrico, pidieron profundizar sobre toda entrega de dinero a organizaciones sociales desde que el religioso llegó a la Legislatura. Aunque en rigor, el proyecto fue más atrás: sentó el inicio en el 2016, que es cuando el radicalismo ganó la gobernación, pero mucho antes de que el titular de Masfe asumiese su banca como senador, algo que recién hizo en mayo de 2018.

En medio del debate, el oficialista Kerchner hizo pedidos in voce y sobre tablas para modificar la norma y así atrasar la búsqueda al 2012 (inicio de la gestión Pérez), pero el Frente de Todos se opuso.

Según averiguó UNO, sus motivos fueron dos: primero, afirmaron que las denuncias rondan a un un caso específico (los $9 millones a la fundación Acción Social); segundo, dijeron que no habían aceptado el requerimiento in voce porque Cambia Mendoza nunca aprueba los de ellos, con lo cual no les parecía pertinente ni justo dar el sí.

►TE PUEDE INTERESAR: Coto busca empleados y ofrece sueldos de más de $350.000: cómo postularse

"El radicalismo jamás permite pedidos de esa índole en la Legislatura. Nunca avalan los nuestros. Entonces, si ellos no se lo permiten a la oposición, tampoco los pueden pedir", dijo Lucas Ilardo -líder de la bancada pejotista-. Con ese medida, su sector clausuró la chance de investigar a fondo esos tres años, justamente los últimos en los que el PJ gobernó Mendoza.

Natacha Eisenchlas senadora 3.jpg La senadora Natacha Eisenchlas tuvo que pedir tres cuartos intermedios en el encuentro del pasado martes. Los cruces del PJ fueron contra el presidente de la bancada radical y también con Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur.

"Es una posición muy poco transparente la que tomaron", denunció la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas ante la consulta de este diario. "Nos parecía importante que la información fuera sobre los últimos diez años, pero nos lo negaron no una sino dos veces. Porque antes se opusieron al tratamiento sobre tablas. ¿Qué tenía de malo? Si no alteraba el espíritu de la idea: conocer cómo se vinculó el Ejecutivo con las organizaciones de la sociedad civil", se despachó.

► TE PUEDE INTERESAR: El PRO lanzó rumores de una fórmula presidencial con una mendocina de vice para competirle a Milei

¿Cómo funcionará el pedido de informes de la UCR?

La solicitud de Kerchner ingresó tras la caliente sesión en el Senado. Lleva el aval de Marcelo Rubio y de la propia Eisenchlas, otras dos espadas fuertes del Gobierno en la Legislatura. Según sus fundamentos, intenta complementar las búsquedas de información que ya se aprobaron con la suma de un período mayor de tiempo. Concretamente, abarcaría toda la gestión de Pérez, salvo por los primeros 22 días de su gestión -desde que asumió hasta el 31 de diciembre de 2011-.

"En virtud de que esta cámara ya ha aprobado pedidos de informes en este mismo sentido, el presente proyecto tiene como objetivo ampliar lo solicitado, abarcando un lapso mayor", apuntó en su presentación formal. "El acceso a la información es un derecho de los ciudadanos y contribuye a la transparencia de la gestión pública. Sostenemos la necesidad de que sea lo más completa posible", fundamentó.

PEREZ PACO FRANCISCO.jpg Desde Paco Pérez hasta el presente de la gestión de la UCR. El proyecto del senador Kerchner apunta a auditar todos los subsidios otorgado a partir del 1 de enero de 2012.

El próximo martes buscarán aprobarlo. Según el oficialismo, movilizaría a varios ministerios, ya que deberían desempolvar bastante información para dar las respuestas pedidas. Es que implicaría revisar todos los subsidios y ayudas similares que el Estado haya otorgado a organizaciones civiles durante los últimos tres gobiernos.

► TE PUEDE INTERESAR: La ciudadanía italiana Ius Sanguinis en peligro: se reactiva proyecto Ius Soli

La unidad fiscal comenzó a pedir pruebas

El jefe de fiscales, Javier Pascua, coordinará a quienes tendrán en sus manos todas las causas por el caso Bonarrico - al menos las presentadas hasta ahora- . Lo secundarán Hernán Ríos y Flavio D'Amore, de Delitos Económicos. Según el propio letrado que encabezará la unidad, el material probatorio ya comenzó a ser solicitado, y es un proceso que seguirá durante semanas.

PASCUA.jpeg Sobre las declaraciones de Bonarrrico, el fiscal Pascua dijo que "ningún dicho neutraliza al anterior, pero no basta con que alguien diga algo. Los hechos deben acreditarse con elementos".

Este jueves dialogó con el programa Hola Mendoza, de Canal Siete. Allí dijo que la investigación de oficio comenzó el viernes 27 de mayo y anunció que intentarán trabajar con prudencia, más allá de la presión política y mediática que pueda tener el tema.

"Desde que estoy en esta fiscalía, se han desempolvado causas que involucraban a políticos y exfuncionarios mendocinos. Siempre hemos avanzado y hemos tratado de darle celeridad a nuestro trabajo. En otros antecedentes, este tipo de casos demoraron ocho o nueve años. No queremos que ocurra lo mismo con este expediente", sintetizó.

► TE PUEDE INTERESAR: Tiene 12 años, los chanchos le comieron los dedos y recibirá una millonaria donación