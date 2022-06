La ciudadanía italiana Ius Sanguinis en peligro: se reactiva proyecto Ius Soli

Pese a que el Ius Sanguinis ha sido utilizado siempre por Italia y por toda Europa, partidos de centroizquierda han retomado actualmente su intento de reemplazarlo por el Ius Soli, tentativa comenzada en el 2015 y frustrada gracias a la férrea oposición de la Lega y otros partidos de centroderecha. De hecho, el 13/10/2015 el Ius Soli fue aprobado en la Cámara de Diputados con fuerte oposición de la Lega, y gracias a esa fuerte oposición, el proyecto no llegó al Senado. Pero el peligro se mantuvo latente y hoy lamentablemente se reactiva.

No obstante ser el Ius Sanguinis una “política de estado”, usada desde la creación del Reino de Italia, se trata de una ley ordinaria que puede ser cambiada en el parlamento. No es necesario aclarar que de aprobarse el Ius Soli, no solo millones de descendientes de italianos que aún no han tramitado la ciudadanía perderán sus derechos, sino que también se podrían ver afectados derechos de los que ya la tienen otorgada.

Para eliminar este peligro, y en paralelo garantizar los derechos de millones de personas, el 2 de Junio del 2022, en el Día de la República Italiana, iniciaremos una campaña de recolección de firmas para pedir constitucionalizar el Ius Sanguinis, es decir que el derecho a la ciudadanía italiana por sangre sea incluido en la Constitución y deje de ser una ley ordinaria de relativamente fácil modificación.

En defensa de tus derechos y de los de tus hijos y nietos, firmá online por la constitucionalización del Ius Sanguinis. Sumate en: bomrad.com/sumate

*El autor de la nota Ingeniero Marcelo Bomrad es Coordinador Nacional - Lega nel Mondo Argentina - IG/FB @marcelobomrad