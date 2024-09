La trama detrás del fallo contra los 8 mil nombrados por Paco Pérez y cómo los auditarán

“No lo había hecho nunca y la verdad es que fue una movida fuerte impulsarlo así. Es una apurada importante e inédita en ese sentido”, reconocen en los pasillos judiciales. El pronto despacho entró el miércoles 18 y empezaron a correr los plazos. Tres días hábiles después, el máximo tribunal sacó del horno sus 125 páginas con los votos divididos de José Valerio, Pedro Llorente y Omar Palermo. “En realidad, el jueves 19 ya estaba terminado”, explica uno de los magistrados. Está claro que estaba casi listo. No salieron corriendo a terminarlo.

En una comunicación posterior, entre el viernes y el sábado, y ya desde Inglaterra, el gobernador arremetió una vez más: “Nos cansamos de pedirlo por las buenas y no pasó nada; esto estaba en autos para resolverse desde 2022 y no podía seguir demorando”. Cerca suyo no sólo critican a los tiempos de la Corte, sino también a la gestión de Rodolfo Suarez, donde no habrían actuado lo suficiente para azuzar a los supremos, dicen.

cornejo y Paco perez 2015.jpg Cornejo y Pérez, en el traspaso de mando a finales de 2015.

Cornejo prepara otra "apurada" a la Corte

El asunto del pronto despacho quedó tensando el aire, tanto del Ejecutivo como en las oficinas de Justicia. Y lo interesante es que no quedará ahí, porque en los próximos días Cornejo hará lo mismo. Enviará otro recurso idéntico, esta vez para que la Suprema Corte apure la otra gran resolución empastada a través de los años: los sueldos de los equiparados.

Son los funcionarios que cobran, en algunos casos, salarios de 7 millones de pesos sin tener siquiera título de abogado, gracias a que están prendidos a los haberes de los jueces. Es otra afrenta casi personal de las gestiones de Cambia Mendoza y que, en este caso, sí peleó y bastante e indiscutiblemente Suarez.

“Nos enfrentamos al malestar salarial de los Judiciales y una parte de ese enojo tiene que ver con esto. Con que, mientras a ellos los sueldos no los contentan, tienen ese desequilibrio tremendo por este privilegio”, avisó un colaborador del cuarto piso. Ya están trabajando hace tiempo para presentarlo. Otra fuente dice que entra esta misma semana.

Pases a planta: qué implica el fallo de la Suprema Corte

Volviendo a los nombrados de un plumazo por Pérez, el asunto es que el ex gobernador pasó a planta permanente a casi 7.800 personas que en ese entonces estaban contratadas. Era mayo de 2015. Ahora, la Corte hizo lugar al reclamo de un privado y del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) -a esta altura, pocos dudan de que se presentaron “por afuera” de la política, pero en realidad a instancias de Cambia Mendoza-.

Todo el artículo que los ubicó está por fuera de la Constitución. Eso es ya indudable por el fallo de los jueces. Sin embargo, en el segundo punto de la definición habla de morigerar los efectos: la inconstitucionalidad no podrá ser motivo para invalidar actos administrativos emitidos bajo la vigencia de la ley, marcan los tres magistrados.

Natalio Mema gobierno.jpg El ministro de Gobierno, Natalio Mema, analizó el fallo de la Suprema Corte por los pases a planta de estatales sin concurso.

Algunos funcionarios importantes quedaron rascándose la cabeza con esa oración. No lo dicen en público, pero tienen un abanico de interpretaciones. Una es que no afecta el status de esas personas: seguirían siendo empleados de planta. Otra, la más cercana a Cornejo quizás, es que definitivamente se retrotrajo la estabilidad que exigieron los gremios en aquellas paritarias de 2015 y que hacía que, tras dos años en el Estado, no se los pudiera echar.

Bajo esa acepción, lo que piensa una parte del Ejecutivo es que cada caso será particular, que se podría disponer de ellos y que lo que habilitó la Justicia es a que los empleados presenten un recurso ante cualquier decisión que se tome sobre sus cargos. “Pero eso de todos modos iba a pasar. Con cualquier definición iban a tener esa chance. No cambia nada en cuanto a eso”, explican en Casa de Gobierno.

Es improbable que cerca del gobernador vuelvan a recurrir a la Justicia por este tema, pero sí algunos quieren dirimir exactamente qué implica el segundo punto. Habrá una reunión informal con los miembros del CLADH, que llevaron adelante la denuncia, esta semana. El ministro Natalio Mema es el designado para ir.

El análisis del empleo público

Pero en la Administración no están pensando en echarlos. Son múltiples las fuentes que afirman lo mismo: no van a ponerles la lupa encima –al menos no específicamente a ellos- ni tampoco estaban aguardando el fallo para pasar la escoba por el Estado. Es más, podría no haber cambios en absoluto. La posibilidad que sí suena con fuerza es que algunos de estos implicados tengan que, ahora sí, pasar por un concurso. Y el que no lo pase sí podría correr peligro.

Es es sólo una posibilidad y no asoma como el plan “A” del Gobierno. Cornejo se lo dijo textualmente a uno de sus hombres de confianza esta semana: “No los queremos echar y tampoco los queremos alarmar”. Los funcionarios que hablaron con la prensa, sin embargo, dijeron claramente que van a revisarlos uno por uno.

francisco paco perez.jpg Francisco Pérez homologó las paritarias con los nombramientos en mayo de 2015.

Lo que hay lanzado es una auditoría o al menos un análisis del Estado en general. Es una tarea sobre todos los recursos humanos de la gestión que encargaron casi al momento de asumir y son tres las cabezas que la llevan adelante: el director de Administración y Control de Gestión, Diego Lázzaro; el ex titular de la DEIE y hoy titular de Modernización, Facundo Biffi, y Natalio Mema. El área de Recursos Humanos que lo ejecuta está compartido entre Hacienda y el Ministerio de Gobierno.

Lo que buscan es la “dotación perfecta” del Estado. Así lo llaman puertas adentro aunque la perfección no exista. El Gobierno espera un informe que arrancó a realizarse en enero de este año y finalizaría antes de diciembre. Contado de modo elemental, mirarán cómo se usan esos recursos y si hay personas en lugares ociosos. En el Barrio Cívico afirman que el escáner pasará por los 8 mil nombrados por Paco Pérez de la misma manera en que pasará por los otros 85 mil empleados estatales.

Hablando de números, tampoco son 8 mil los apuntados. Los informes que ya tienen en el Barrio Cívico dicen que esa cifra bajó bastante en los nueve años que pasaron. Entre 1.000 y 1.400 se jubilaron, o sea que estarían en 6.500, aproximadamente. Otros pasaron a la categoría inmediata superior y estos cambios podrían hacer que vuelvan a las anteriores. Pero el mayor problema está en otro lado: "Hay funciones que desaparecieron y esas personas nos siguen figurando en los cargos. Hay que ver cómo se sostiene eso", avisaron.

