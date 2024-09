El veto a la Ley de Presupuesto Universitario ya mostró divisiones entre los radicales mendocinos

"Yo estoy a favor de la educación pública en general y garantizar un presupuesto universitario es una forma de garantizar la autonomía universitaria". sostuvo.

Nieri en cambio, comentó que va a esperar la impugnación para definir su voto. "Hay que ver si será un veto total o parcial, y si realmente sucede". Además, agregó "no podemos saber qué pasará, sino estamos jugando a "elige tu propia aventura", ¿qué hacemos si pasa esto?, voy a esperar y a ver cuáles son los fundamentos".

Por último, destacó que, si bien mayoritariamente el radicalismo votó a favor de la Ley de Presupuesto Universitario, él personalmente se abstuvo.

En el caso de Verasay, fue consultada por este tema en el programa 7D, en Canal 7. La legisladora manifestó que "votará a favor de la educación". Ante la repregunta de los periodistas de si esto significa que votará a favor o en contra del veto, Verasay repitió "voy a votar a favor de la educación", dejando su posición en el plano de las dudas.

Entre los radicales más apegados a la doctrina, hay un cuestionamiento de base, que no solo tiene que ver con que la educación pública universitaria es una conquista del partido, sino que además, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) está gestionada por la fórmula que respaldó el oficialismo provincial en 2022: Esther Sanchez y Gabriel Fidel. Por lo tanto, el papel de los radicales cornejistas en el Congreso es complicado.

Lisandro Nieri y Pamela Verasay.JPG Los diputados Lisandro Nieri y Pamela Verasay no anticiparon cómo será su voto por el financiamiento universitario.

Otro voto "vidrioso", el de Lourdes Arrieta y las Fuerzas del Cielo

La diputada que fue expulsada de la Libertad Avanza, Lourdes Arrieta está del lado de los votos incómodos. Es que si bien se distanció de su mentores libertarios después de que la hermana del presidente, Karina Milei, determinara su expulsión del bloque de LLA, ella sigue comprometida con las ideas que la llevaron al Congreso de la Nación.

Así, durante la votación en la que se decidía si acompañar o no el veto a a la Ley de movilidad jubilatoria, Arrieta realizó una encendida defensa de los jubilados, diciendo que el ajuste lo tenía que pagar la casta y no ellos. Sin embargo, luego se abstuvo y no votó en contra del veto.

Lourdes Arrieta.1jpg.JPG Lourdes Arrieta, la diputada expulsada de la Libertad Avanza no adelantó su voto sobre la Ley de Presupuesto Universitario.

Consultada al respecto, Lourdes Arrieta envió su opinión a través de su encargado de prensa. Estas son sus textuales palabras de respuesta: ". La diputada Arrieta está analizando su voto. Sin embargo, con respecto al financiamiento universitario deben existir mecanismos políticos que ayuden a estudiantes y docentes a formar las bases de un país próspero, donde haya un pensamiento crítico y se desarrolle la libertad de elegir el futuro de cada persona. Se demoniza el empleo público pero todos los políticos dieron sus pasos en ellos, no es malo estudiar para ser docente, policía o funcionario, como no es malo buscar carreras en actividades privadas, lo malo es desalentar las oportunidades para estudiar y trabajar".

Es decir que su voto aún es un misterio.

A favor y en contra del veto: LLA y el PJ ya definieron sus votos

En el caso de los diputados peronistas Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro, el voto ya está definido a favor del presupuesto universitario, así lo confirmó el diputado maipucino.

En cuanto a los tres libertarios Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez, también está claro que votarán a favor de lo que disponga el Poder Ejecutivo. Diario UNO intercambió algunas palabras con Martínez, quien aseguró que primero van a esperar para comprobar si el veto se produce o no, y si eso llega a suceder, seguramente acompañarán el veto presidencial.

A la espera de que una nueva marcha cambie la intención del presidente

Muchos de los legisladores consultados, así como algunos que no son mendocinos y han vertido su opinión en los medios y redes sociales, con una una frase como una muletilla: "Hay que esperar el veto". Entre líneas, se puede inferir que lo que estos legisladores esperan es que la Ley de Presupuesto Universitario obtenga una férrea defensa por parte de la sociedad, tal y como ocurrió con la manifestación multitudinaria del 23 de abril.

El punto es que Milei ya ha asegurado que todas las iniciativas que atenten contra el déficit cero van a ser vetadas, y que no hay vuelta atrás con respecto a esta determinación.

De todas maneras, la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, pidió a la comunidad en general, no solo a los alumnos y estudiantes, que acompañen la marcha dispuesta por el CIN (Consejo Interuniversitario nacional) para el 2 de octubre.

"Solicitamos la participación nuevamente de la sociedad argentina, a la que agradecemos por su apoyo permanente. Es importante que no se vete la ley de financiamiento universitario y si se veta, que entonces sean nuestros representantes en el Congreso quienes defiendan la ley", sostuvo Sanchez en conferencia de prensa.