La Oficina de Ética Pública abrió una causa por un concejal y médico de Lavalle

Ética Pública pidió informes al Ministerio de Salud

En las últimas horas, la Oficina de Ética Pública pidió al Ministerio de Salud informes detallados acerca de la función, modalidad de contratación, carga horaria y prestación efectiva del servicio médico por parte de Maximiliano Rivera.

Con los resultados disponibles, la repartición a cargo de Gabriel Ballséls Miró podrá expedirse acerca de la posible incompatibilidad de Rivera para ejercer la medicina en el Estado a la par de la función pública en el Concejo Deliberante de Lavalle.

Balsells Miró (1).jpg Gabriel Balsélls Miró, de la Oficina de Ética Pública.

Siete años, explicó Rivera, lleva cumpliendo esta doble función de médico rural y edil. Y recién ahora, según su versión, esa doble condición quedó bajo la lupa como un coletazo de la interna peronista en ese departamento.

La misma se profundizó en los últimos años cuando Edgardo González se escindió de la conducción que ejerció el también peronista Roberto Righi, quien gobernó más de 20 años consecutivos.

"Este es un caso totalmente digitado y armado, nunca algo más desleal a la esencia del partido que me dio dos veces la oportunidad de representarlo. No cabe duda de que lo he representado de forma responsable, profesional y con total consenso y respeto hacia mis pares de las otras fuerzas"