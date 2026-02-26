La senadora peronista Adriana Cano descartó que el escrutinio final cambie el resultado del PJ en Luján

La batalla campal en el Pj mendocino por una banca en el Concejo Deliberante de Luján no tiene cuartel. Los peronistas del sector de los intendentes defienden que su alfil Germán Kemmling se haya quedado con ese lugar, y los kirchneristas se ilusionan con que el recuento final, con 31 votos recurridos, pueda dar vuelta la torta y la banca sea para Paloma Scalco.
La presidenta del bloque de senadores del PJ defendió resultado de las elecciones en Luján, en donde un concejal de su sector le ganó la banca a la candidata K
Sin embargo, este jueves la senadora provincial y apoderada del PJ, Adriana Cano descartó que ese recuento pueda cambiar esa situación.
"Son votos recurridos para todos los partidos, entonces si vos hacés la proyección y el oficialismo provincial y municipal juntos sacaron más del 50% de los votos, claramente en esos 31 votos también entrarían algunos que son de ellos. Por eso nuestra aclaración es que nada hace pensar que el resultado podría ser diferente al que dan todos los telegramas de nuestros fiscales", descartó la senadora en diálogo con Mañana es Mejor, de Radio Nihuil.
El recuento oficial, que arrancó este jueves en San Rafael, seguiría este viernes con las urnas de Luján para ratificar los resultados oficiales del escrutinio provisorio.
Hay que recordar que las elecciones de concejales de Luján terminaron con el triunfo de la alianza del PRO, Cambia Mendoza y La Libertad Avanza que cosechó 59,15%, mientras que la lista de Fuerza Justicialista Luján de Cuyo quedó segunda con el 10,35% de los votos y la lista K, con el lema de Frente Patria terminó con 10,24%, con apenas 55 votos menos.
Pero ese escrutinio terminó con tres mesas sin contabilizar y los 31 votos recurridos.
Y en esas mesas y esos votos recurridos apoyan sus ilusiones los kirchneristas que buscaban la reelección de la concejala Paloma Scalco, quien como ya se dijo perdió contra Kemmling por sólo 55 votos.
La furiosa pelea en las redes y la división del Pj mendocino
Que el PJ mendocino está fracturado entre el sector de los intendentes y el kirchnerismo no es una novedad. Lo que sí se reflejó en las elecciones de concejales del domingo pasado es que esa división ya les pasa factura en las urnas, y hasta les hace perder poder.
En San Rafael es probable que de haber ido juntos en una lista pudieran haberse impuesto a los radicales y sus socios libertarios, ante los que cayeron por poco más de 800 votos, y en Luján, de haber ido juntos es probable que pudieran haber peleado para quedarse con dos bancas y no con una sola, como finalmente ocurrió.
La división es tal que aquella fractura se trasladó a las redes sociales en donde se enfrentaron la misma senadora Adriana Cano y la saliente concejala Paloma Scalco.
Cano disparó en redes y puso un manto de dudas sobre el escrutinio que se viene: “No sorprendería que La Cámpora y Cornejo estén intentando alguna maniobra. Cualquier intento de generar confusión o fraude será denunciado ante la Justicia por nuestro partido”, se anticipó.
Paloma Scalco, la concejala que quedó a 55 votos de Kemmling con 99,16% escrutado, no se quedó callada: “Adri, la que le vota a dos manos el presupuesto o San Jorge a Cornejo sos vos. Las maniobritas son de ustedes, todas de ustedes. Y lo hacen tanto que ya ni sorprenden”.
La batalla está librada y, de cara al futuro, pareciera que la fractura es un hecho, aunque en municipios en los que el peronismo fue unido a las elecciones 2026 –como Santa Rosa y La Paz-, el espacio se impuso por más del 20%.