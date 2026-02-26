La senadora peronista Adriana Cano descartó que el escrutinio final cambie el resultado del PJ en Luján

concejales lujan de cuyo elecciones

El recuento oficial, que arrancó este jueves en San Rafael, seguiría este viernes con las urnas de Luján para ratificar los resultados oficiales del escrutinio provisorio.

Hay que recordar que las elecciones de concejales de Luján terminaron con el triunfo de la alianza del PRO, Cambia Mendoza y La Libertad Avanza que cosechó 59,15%, mientras que la lista de Fuerza Justicialista Luján de Cuyo quedó segunda con el 10,35% de los votos y la lista K, con el lema de Frente Patria terminó con 10,24%, con apenas 55 votos menos.

Pero ese escrutinio terminó con tres mesas sin contabilizar y los 31 votos recurridos.

Y en esas mesas y esos votos recurridos apoyan sus ilusiones los kirchneristas que buscaban la reelección de la concejala Paloma Scalco, quien como ya se dijo perdió contra Kemmling por sólo 55 votos.

La furiosa pelea en las redes y la división del Pj mendocino

Que el PJ mendocino está fracturado entre el sector de los intendentes y el kirchnerismo no es una novedad. Lo que sí se reflejó en las elecciones de concejales del domingo pasado es que esa división ya les pasa factura en las urnas, y hasta les hace perder poder.

En San Rafael es probable que de haber ido juntos en una lista pudieran haberse impuesto a los radicales y sus socios libertarios, ante los que cayeron por poco más de 800 votos, y en Luján, de haber ido juntos es probable que pudieran haber peleado para quedarse con dos bancas y no con una sola, como finalmente ocurrió.

La división es tal que aquella fractura se trasladó a las redes sociales en donde se enfrentaron la misma senadora Adriana Cano y la saliente concejala Paloma Scalco.

adriana cano.jpg Adriana Cano, jefa del bloque de senadores del PJ, defendió que un candidato de su sector se haya quedado con la única banca que logró el PJ mendocino en el Concejo Deliberante de Luján.

Cano disparó en redes y puso un manto de dudas sobre el escrutinio que se viene: “No sorprendería que La Cámpora y Cornejo estén intentando alguna maniobra. Cualquier intento de generar confusión o fraude será denunciado ante la Justicia por nuestro partido”, se anticipó.

paloma scalco kirchnerismo elecciones La saliente concejala lujanina del kichnerismo, Paloma Scalco, iba por la reelección, pero perdió esa banca a manos de otro peronista, German Kemmling.

Paloma Scalco, la concejala que quedó a 55 votos de Kemmling con 99,16% escrutado, no se quedó callada: “Adri, la que le vota a dos manos el presupuesto o San Jorge a Cornejo sos vos. Las maniobritas son de ustedes, todas de ustedes. Y lo hacen tanto que ya ni sorprenden”.

La batalla está librada y, de cara al futuro, pareciera que la fractura es un hecho, aunque en municipios en los que el peronismo fue unido a las elecciones 2026 –como Santa Rosa y La Paz-, el espacio se impuso por más del 20%.