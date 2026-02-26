Ivanna Arrascaeta, de la Libertad Avanza, fue una de las senadoras nacionales que más argumentó en favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea tratado y aprobado este jueves en el Senado de la Nación.
La senadora Arrascaeta destacó al acuerdo Mercosur-Unión Europea como una oportunidad histórica para San Luis
Ivanna Arrascaeta, senadora nacional por San Luis de La Libertad Avanza, aseguró que el acuerdo Mercosur-UniónEuropea facilitará la inserción de San Luis en el mundo
Para la legisladora nacional, este acuerdo significa una "oportunidad histórica para San Luis".
El proyecto fue avalado por abrumadora mayoría en la Cámara Alta y se convirtió en ley, ya promulgada incluso por el presidente Javier Milei
Al momento de su exposición Arrascaeta manifestó su respaldo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "en el entendimiento de que representa una herramienta estratégica para el crecimiento productivo y la inserción internacional de la Argentina".
“Argentina postergó durante tres décadas el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Hoy tenemos la oportunidad histórica de consolidar una integración inteligente con uno de los bloques más importantes del planeta”, sostuvo.
La dirigente sanluiseña detalló que"el acuerdo vincula a dos bloques que, en conjunto, reúnen a más de 800 millones de consumidores y representan cerca de un cuarto del PBI mundial. Se trata de una escala inédita para las economías regionales argentinas".
Impacto en San Luis
Ivanna Arrascaeta se refirió específicamente a los beneficios potenciales para San Luis. “Represento a una provincia pujante, con vocación productiva. San Luis quiere insertarse al mundo con sus economías regionales, y este acuerdo es una ventana de oportunidades concreta".
Además, vinculó el tratado con el proceso de reformas impulsado por el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023, al señalar que aporta institucionalidad, previsibilidad y seguridad jurídica: “Posiciona a la Argentina como un socio abierto y confiable ante el mundo, con reglas claras”.
Finalmente,expresó: "No es solo un instrumento comercial; es el anclaje fundamental para el desarrollo federal y una oportunidad concreta para San Luis y para toda la Argentina".