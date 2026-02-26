La senadora Arrascaeta destacó al acuerdo Mercosur-Unión Europea como una oportunidad histórica para San Luis

Embed - SENADORA IVANNA ARRASCAETA - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-02-26

Al momento de su exposición Arrascaeta manifestó su respaldo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "en el entendimiento de que representa una herramienta estratégica para el crecimiento productivo y la inserción internacional de la Argentina".

“Argentina postergó durante tres décadas el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Hoy tenemos la oportunidad histórica de consolidar una integración inteligente con uno de los bloques más importantes del planeta”, sostuvo.

La dirigente sanluiseña detalló que"el acuerdo vincula a dos bloques que, en conjunto, reúnen a más de 800 millones de consumidores y representan cerca de un cuarto del PBI mundial. Se trata de una escala inédita para las economías regionales argentinas".

Estamos hablando de una dimensión que puede transformar nuestras oportunidades de exportación y desarrollo productivo

Impacto en San Luis

Ivanna Arrascaeta se refirió específicamente a los beneficios potenciales para San Luis. “Represento a una provincia pujante, con vocación productiva. San Luis quiere insertarse al mundo con sus economías regionales, y este acuerdo es una ventana de oportunidades concreta".

Además, vinculó el tratado con el proceso de reformas impulsado por el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023, al señalar que aporta institucionalidad, previsibilidad y seguridad jurídica: “Posiciona a la Argentina como un socio abierto y confiable ante el mundo, con reglas claras”.

Finalmente,expresó: "No es solo un instrumento comercial; es el anclaje fundamental para el desarrollo federal y una oportunidad concreta para San Luis y para toda la Argentina".