La renuncia de Ameri: según Cafiero no hubo mirada "machirula" ni "corporativa"

Cafiero se refirió así al escándalo que se dio en plena sesión de la Cámara de Diputados cuando el salteño Ameri, que participaba de forma remota, apareció en cámara protagonizando una escena sexual con una mujer lo que llevó a su casi inmediata suspensión y horas después a su renuncia.

"Estoy bastante absorto, como todos los argentinos, que cuando veíamos esas imágenes no podíamos creer que eso sucediera", sostuvo Cafiero en declaraciones radiales

Valoró que en la Cámara de Diputados "no hubo una mirada corporativa y mucho menos machirula, sino que se actuó con la norma, independientemente de quien se trate".

El ministro coordinador destacó que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, "actuó rápido y le dio el marco adecuado, ya que las reuniones así sean remotas o presenciales tienen el mismo cumplimiento y están en el marco del recinto", según la visión de Cafiero.

Al respecto, Cafiero remarcó que "se pudo trabajar en forma correcta con el mecanismo institucional que tiene el Poder Legislativo" y opinó que "por eso tuvo los votos y se expresaron los diputados" para que Ameri quedara rápidamente fuera de su banca.

Por otra parte, el funcionario aprovechó para comparar lo actuado por el Frente de Todos ante el caso de Ameri con la reacción de Juntos por el Cambio ante el caso del ex intendente de Paraná Sergio Varisco, que "tenía causas por narcotráfico y sin embargo el PRO hacía campaña con él", subrayó Cafiero.

"El macrismo lo acompañó hasta último momento y ahora está condenado a prisión por narcotráfico y nadie de los que lo acompañaron a hacer campaña, (la presidenta del PRO) Patricia Bullrich incluida, se expresó sobre el tema y me parece que esas son las diferencias", lanzó Cafiero.

En este sentido, el jefe de Gabinete fue consultado por los ex funcionarios del kirchnerismo condenados por casos de corrupción, ante lo cual afirmó que en ese espacio político no hay "causas de narcotráfico tan visibles" y agregó que "no hubo ninguna actitud corporativa".