Quién es Celeste Burgos, la novia del diputado Juan Ameri

Ahora muchos se preguntaron en las redes quién es Celeste Burgos, la novia y asesora de Ameri, que aparece en el video en cuestión. En los últimas horas comenzaron a circular en las redes sociales algunas fotos de la mujer del video, la novia de Ameri, que se llama Celeste Burgos.

En las plataformas digitales, varios usuarios sostuvieron que la joven, al menos 20 años menor que Ameri, también se desempeñaría como asesora del diputado. La pareja del diputado dio de baja todos sus perfiles en sus cuentas de las redes sociales.

Ameri escribió una misiva el mismo jueves por la noche poniendo a disposición su cargo: "Ante el hecho de publico conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión remota del 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me votó", explicó.

Y agregó: "Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie".

Además, el legislador salteño arrastra varias denuncias de mujeres que aseguran que fueron víctimas de acoso y hostigamiento. Respecto a los ingresos que percibe Ameri por desempeñarse en la Cámara de Diputados, se detalle que cobra casi 240 mil pesos y que además recibe un adicional por desarraigo de 34 mil.