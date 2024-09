La radical Juri y la peronista Sagasti votaron a favor de la ley de financiamiento universitario

Sin embargo, los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) marcan que la ley generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI. En ese monto se incluye no solo un incremento del presupuesto, sino que también supone una recomposición para los docentes y no docentes.

Ya de madrugada, cuando se confirmó la aprobación, Mariana Juri salió a celebrarlo en sus redes.

La misma postura tuvo la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien en sus posteos rescató que esa ley vendría a asegurar el presupuesto mínimo para llegar a fin de año, además de una recomposición para los docentes.

E incluyó una chicana política y le pidió a Milei "no cometer el mismo error con las universidades que con nuestros jubilados y jubiladas".

Rodolfo Suarez se fue antes de la votación

En tanto, el tercer senador mendocino, el ex gobernador Rodolfo Suarez, no estuvo en el momento de la votación. Según aportaron desde su entorno, él necesitaba estar en Mendoza este viernes y si no tomaba el vuelo del jueves, por el paro aeronáutico no iba a tener vuelo hasta este sábado, por eso dejó el Congreso un rato antes de la votación.

"Igualmente habíamos chequeado que sobraban los votos para sancionar la ley, no iba a influir si no estaba, aunque él estaba decidido a votar a favor", aseguraron desde su equipo de asesores.

Hay que recordar que tiempo antes de que esta votación llegara al recinto, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, reunió a la mayoría de los legisladores nacionales por Mendoza para exponerles la situación de esa casa de estudios y la necesidad de actualizar el presupuesto con el que han funcionado este año.

Cómo se debería actualizar el presupuesto universitario

El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.

Milei vetaría la ley de presupuesto de universidades

De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones.

De proceder de esa manera, el oficialismo quedará a merced de otra masiva movilización, como sucedió a principios de abril. Durante el mediodía del miércoles tuvo una pequeña dosis con una manifestación de estudiantes frente al Palacio Legislativo.

La aprobación fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades para garantizar su funcionamiento. Para la Casa Rosada, el 0,14% atenta contra la política de déficit fiscal a la que apunta el ministro de Economía, Luis Caputo.