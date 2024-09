El presidente Javier Milei será padrino por primera vez de un séptimo hijo varón

bebe padrino Javier Milei.jpg La madre, Mirta Portillo, oriunda de Misiones, con el pequeño Noah Maciel.

El ahijado de Javier Milei

"Él tenía fecha para nacer los primeros días de octubre por cesárea, pero se adelantó”, contó Mirta Portillo, la feliz mamá, al Grupo La Opinión Austral.

Los médicos del centro de salud le informaron que, según establece la ley de Padrinazgo Presidencial, tiene la potestad de pedir que el mandatario sea el padrino de su hijo, por lo que la institución ya inició los trámites correspondientes.

"Me dijeron que están haciendo contacto con el Presidente, así que podría ser el ahijado", señaló la mujer, de 41 años, en declaraciones a una radio de Misiones.

Y agregó entre risas: "No esperábamos que fuera a tener todos varones. Podría decir que llegamos a siete niños buscando una hermanita para ellos. Pero ya está, ya me di cuenta que no estoy para la nena".

En el caso de aceptar acudir al bautismo, Milei, quien no puede negarse a ser el padrino del niño, deberá viajar a la ciudad santacruceña.

Desde 1983 hasta la actualidad, los presidentes nunca asistieron a los bautismos de sus ahijados, aunque hay algunas excepciones.

Por ejemplo, el 26 de octubre de 1996, Mateo Cagliari fue bautizado en la Quinta de Olivos y fue el entonces presidente Carlos Menem quien se ofreció a la familia como padrino, meses antes del nacimiento del bebé.

La ley incluye una beca para asistir los estudios del ahijado hasta el fin del período universitario.

