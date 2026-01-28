La negociación por la reforma laboral parece estancada y es por ello que la senadora Patricia Bullrich, cara del oficialismo en el Senado, convocó a un encuentro con aliados. Por el radicalismo irá Eduardo Vischi, el jefe de bloque. Los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez esperan novedades.
La negociación por la reforma laboral se estancó y Bullrich busca destrabarla con una cita clave
Alfredo Cornejo y otros gobernadores dialoguistas hicieron sus pedidos, pero no hubo avances concretos en el texto de la reforma laboral. La reunión de hoy
Por ahora, los avances en la negociación por los cambios al texto que salió con dictamen de comisión son mínimos. Los gobernadores, entre los que se encuentra Alfredo Cornejo, ya hicieron sus planteos al ministro del Interior, Diego Santilli, y desde entonces no se han resuelto las inquietudes.
En la previa de la reunión que citó Bullrich para las 15 de este miércoles, los senadores de la UCR se encontraron virtualmente. Según pudo saber Diario UNO, la intención fue terminar de pulir la lista de cambios que Vischi presentará esta siesta. El encuentro fue corto, simple y sin mayores novedades.
Las modificaciones en las que insisten desde Mendoza son las ya conocidas: reformulemos el artículo de la quita de Ganancias a las empresas para blindar la coparticipación de las provincias, al menos el primer año de aplicación de la reforma laboral.
Bullrich aprieta el acelerador por la reforma laboral
Ni el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, ni los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez quisieron anticipar la postura de la UCR antes de la reunión con Patricia Bullrich. “No hay muchos avances”, se limitaron a señalar, a la espera de lo que surja del encuentro previsto en la oficina que el radicalismo tiene en el Congreso.
De la cumbre también participarían senadores del PRO y de partidos provinciales aliados. El encuentro aparece como clave para destrabar posiciones de cara a la sesión en la que se debatirá la reforma laboral, prevista para el 11 o 12 de febrero.
Aunque públicamente evitaron profundizar sobre los cambios que el radicalismo podría reclamar en el texto final, puertas adentro el respaldo a la reforma es explícito, al menos desde Mendoza. Los principales reparos apuntan a la eventual caída en la coparticipación que implicaría la ley en su redacción actual y a la necesidad de algún mecanismo que compense o, al menos, difiera ese impacto.
Según confirmó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el costo fiscal de reforma laboral -tal como está- rondaría entre los $50.000 y $60.000 millones anuales para las arcas mendocinas, desde su entrada en vigencia.
Además, en el bloque radical advierten sobre beneficios que favorecerían a grandes empresas por sobre las pymes y plantean reparos en torno a la cuota solidaria sindical, que fue excluida del proyecto original.
Tanto en el oficialismo como en la oposición dialoguista coinciden en que el encuentro de hoy será clave, aunque no determinante. De hecho, desde los pasillos de la Casa de Gobierno mendocina señalaron que “los gobernadores -que influyen sobre sus senadores- ya plantearon su visión sobre la reforma laboral. Ahora la pelota la tiene la Nación y sólo queda esperar qué están dispuestos a cambiar”.