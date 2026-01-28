La negociación por la reforma laboral se estancó y Bullrich busca destrabarla con una cita clave

eduardo vischi mariana juri ucr senado El correntino Eduardo Vischi representará a la UCR en la reunión con Patricia Bullrich por la reforma laboral. En la imagen, aparece junto a Eduardo Galaretto y la senadora mendocina Mariana Juri.

Las modificaciones en las que insisten desde Mendoza son las ya conocidas: reformulemos el artículo de la quita de Ganancias a las empresas para blindar la coparticipación de las provincias, al menos el primer año de aplicación de la reforma laboral.

Bullrich aprieta el acelerador por la reforma laboral

Ni el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, ni los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez quisieron anticipar la postura de la UCR antes de la reunión con Patricia Bullrich. “No hay muchos avances”, se limitaron a señalar, a la espera de lo que surja del encuentro previsto en la oficina que el radicalismo tiene en el Congreso.

De la cumbre también participarían senadores del PRO y de partidos provinciales aliados. El encuentro aparece como clave para destrabar posiciones de cara a la sesión en la que se debatirá la reforma laboral, prevista para el 11 o 12 de febrero.

Aunque públicamente evitaron profundizar sobre los cambios que el radicalismo podría reclamar en el texto final, puertas adentro el respaldo a la reforma es explícito, al menos desde Mendoza. Los principales reparos apuntan a la eventual caída en la coparticipación que implicaría la ley en su redacción actual y a la necesidad de algún mecanismo que compense o, al menos, difiera ese impacto.

Según confirmó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el costo fiscal de reforma laboral -tal como está- rondaría entre los $50.000 y $60.000 millones anuales para las arcas mendocinas, desde su entrada en vigencia.

Alfredo Cornejo Diego Santilli reforma laboral Alfredo Cornejo y Diego Santilli hablaron en privado a mediados de enero sobre la reforma laboral.

Además, en el bloque radical advierten sobre beneficios que favorecerían a grandes empresas por sobre las pymes y plantean reparos en torno a la cuota solidaria sindical, que fue excluida del proyecto original.

Tanto en el oficialismo como en la oposición dialoguista coinciden en que el encuentro de hoy será clave, aunque no determinante. De hecho, desde los pasillos de la Casa de Gobierno mendocina señalaron que “los gobernadores -que influyen sobre sus senadores- ya plantearon su visión sobre la reforma laboral. Ahora la pelota la tiene la Nación y sólo queda esperar qué están dispuestos a cambiar”.