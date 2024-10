La Nación puso en revisión los reconocimientos a mapuches: qué dicen las resoluciones del INAI

“Como organismo del Estado Nacional, el INAI debe respetar el derecho de las provincias y de los privados. No alentar confrontaciones ni avalar ilegalidades”, sumó Avruj.

mapuches san rafael inai.jpg

El INAI reabrió los expedientes del conflicto de tierras con mapuches

“Corresponde reabrir el expediente administrativo a fin de revisar los componentes – hechos y antecedentes - que ha llevado al dictado” de tres resoluciones por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la gestión anterior, reza en los argumentos de las normas administrativas que se conocieron este viernes, y que Cornejo ya había anticipado durante el almuerzo de las Fuerzas Vivas.

Aquellas viejas resoluciones otorgaban a comunidades mapuches del Sur un reconocimiento de su ocupación ancentral sobre unas 21.000 hectáreas de San Rafael y Malargüe, lo que daba lugar a que esas comunidades pudiesen seguir el proceso para quedarse con la propiedad de las tierras.

Mendoza había impugnado esas definiciones del INAI, entre otras cosas porque no se le dio la participación necesaria en el proceso previo. “No se ha actuado de manera mancomunada con la Provincia de Mendoza, al no promover y facilitar la actuación del representante provincial en la Unidad Ejecutora Provincial tal como lo establece la reglamentación”, reconoció ahora el INAI para resolver la reapertura de los expedientes y analizar así, si estuvieron bien reconocidas las ocupaciones o no.

Cornejo sostiene la batalla contra los "supuestos" mapuches

El gobernador de Mendoza ratificó que en la provincia no hay comunidades mapuches y celebró las nuevas resoluciones del INAI que abren la puerta a que los reconocimientos de su presencia ancentral se cuestione.

"Sostenemos que esas pretendidas comunidades no son tales, que los relevamientos se hicieron de manera irregular y sin participación de Mendoza y, peor aún, desconociendo fallos de la Justicia Provincial que ha ordenado el desalojo de quienes se arrogan propiedad comunitaria", expresó Cornejo.

"Agradezco especialmente a Claudio Avruj, presidente del INAI, por tomar la decisión de rever estas resoluciones que no solo afectan a los dueños de las tierras, sino a todos los mendocinos y a la seguridad jurídica que nuestro país debe proteger para progresar", agregó en redes.