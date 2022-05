La Nación invitó a Mendoza a integrar la mesa nacional para destrabar la minería

"Lo que busca la Nación es discutir el tema de la minería y que se expongan las distintas miradas. Nosotros tuvimos una experiencia que no fue buena, pero es valiosa a la hora de definir estrategias y entender qué funciona y qué no. Esa experiencia no deja de ser una lección aprendida, tanto para nosotros como para la Nación y otros distritos que enfrentan situaciones similares", admitió en Te Digo lo que Pienso, programa de Radio Nihuil, el gerente general de Potasio Río Colorado, Emilio Guiñazú (ex subsecretario de Minería) uno de los representantes mendocinos en el debate nacional.