La Nación acordó extrajudicialmente con El Azufre y se avanzará con un desarrollo millonario

Lo firmado "le da aval al estudio del impacto ambiental, a la actuación de la provincia en la asignación de las tierras, y a nuestra ocupación. Nos marcan como plazo para desalojar el 31 de marzo, pero en realidad lo que nos están habilitando es un tiempo para seguir el proceso para la adjudicación de las tierras".

Rivaben explicó que la AABE, como titular de la tierra, lo que ha hecho es frenar un conflicto judicial, en primer término, y luego dar el tiempo a los inversores de El Azufre para negociar la compra. "Por ahora normalizamos con un permiso de ocupación. La Nación reconoce la ocupación del inmueble por parte de la empresa y autoriza el uso, goce, ocupación y explotación. Durante este tiempo vamos a pagar un canon. A futuro tenemos la opción de compra. Y la Nación será la beneficiaria de los fondos".

el azufre (5).jpg Así está hoy El Azufre por el temporal de nieve en Malargüe.

"Si en ese lapso hubiese incumplimientos de nuestra parte como no pagar los seguros, o no cumplir con el impacto ambiental, la AABE podría pedir la restitución del inmueble y nosotros podemos objetar el pedido o cumplir lo que no hayamos hecho bien. Acá teníamos que sortear dos desafíos: el primero fue el estudio de Impacto ambiental y el otro era resolver los temas judiciales. Ambos están cerrados. Es el fin de la polémica", añadió el ejecutivo.

La AABE había iniciado la demanda en octubre pasado buscando desalojar mediante un trámite expedito a los "intrusos y/o ocupantes de las tierras pertenecientes al Campo Potreros de Cordillera Norte", que es donde El Azufre tiene su hotel boutique y proyecta un centro de esquí de categoría.

Mientras se resolvía la competencia del Juzgado sanrafaelino o de la Corte Suprema en la acción, las partes pidieron tiempo para negociar de manera privada la mejor vía jurídica para avanzar o no con el proyecto y las inversiones, como finalmente lo hicieron.

En el documento, las partes se comprometieron a presentar el convenio firmado en el expediente a los fines de cerrar la causa judicial.

El acuerdo de la AABE con El Azufre

Lo que resolvieron después de intensas negociaciones fue que El Azufre S.A. podrá operar y culminar la temporada 2023 gracias a la habilitación provisoria que ostenta, pagando un canon y contratando los seguros necesarios para sus actividades.

A su vez, la firma continuará de forma paralela el proceso para aplicar a la concesión a largo plazo y poder así comenzar con la construcción del centro de esquí y el desarrollo inmobiliario proyectado en el masterplan que se está terminando de ajustar.

La contraprestación a pagar por El Azufre desde ahora hasta marzo del año próximo, o hasta que dure la ocupación acordada, será de $3.600.000 mensuales, ajustable por CER del Banco Central de la República Argentina.

Azufre 2.jpg

El comunicado oficial de El Azufre

A horas de este gran paso, desde El Azufre reafirmaron el compromiso a desarrollar la actividad del centro turístico sustentable de alta montaña en Malargüe. Y emitieron el siguiente comunicado:

"En el día de la fecha, la empresa ha suscripto un convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con el fin de consolidar la legítima ocupación y la actividad que realiza en el inmueble que fuera asignado por la Provincia de Mendoza, en el Departamento de Malargüe. Esto pone fin a un litigio iniciado por el Estado Nacional y permitirá a la empresa desarrollar la actividad turística legitimando todo lo realizado hasta ahora.

Se trata de un Convenio que permitirá el desarrollo de la actividad a largo plazo, mientras se definen los términos de adquisición del inmueble y a tal efecto se faculta a las partes a prorrogar sin límites la actual ocupación.

El acuerdo es muy relevante ya que reconoce la existencia del Régimen Especial, reafirma la importancia de la aprobación de la Evaluación de impacto ambienta, y sobre todas las cosas, reconoce como legítimo ocupante a El Azufre SA.

De tal forma la Nación se suma al reconocimiento ya realizado por la Provincia de Mendoza respecto a la trascendencia del mayor desarrollo económico y social que generará el Centro Turístico Sustentable de Alta Montaña EL AZUFRE".

La titularidad de las tierras donde está el complejo de esquí El Azufre

La titularidad de las 12.000 hectáreas que fueron asignadas por el Gobierno provincial a El Azufre S.A. en virtud de la inversión realizada en el lugar y el proyecto turístico de magnitud que busca desarrollar en la zona corresponde a la Nación. Y en virtud de ella es que se arrogó la legitimación para negociar con la empresa.

Sin embargo, la posesión fue cedida a la Provincia de Mendoza que tiene la potestad, en virtud de un convenio firmado a comienzos de los 90', de "asignar" esas tierras para la concreción de proyectos de interés económico y de desarrollo.

Asentándose en esa potestad fue que el Gobierno de Rodolfo Suarez asignó 12.000 hectáreas a privados que acreditaron inversiones en los terrenos.

Más tarde, por una habilitación municipal, El Azufre realizó construcciones provisorias para la instalación de un centro de esquí de aventura; entre tanto continúa paralelamente el proceso para lograr - de cumplirse todos los pasos necesarios- la concesión de las tierras.

Por lo pronto, la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial ya aprobó en julio la declaración de impacto ambiental.

Cómo es el proyecto integral de El Azufre

El Azufre consiste en la construcción y operación de un centro turístico activo durante todo el año, que involucra el desarrollo de diferentes actividades en ambientes de alta montaña.

Los principios rectores en sus diferentes etapas (diseño, implementación, operación y mantenimiento) son la preservación del ambiente y la sostenibilidad.

El Azufre masterplan.jpg

Su construcción está prevista en nueve años, se encuentra enclavado en una zona montañosa con alturas superiores a los 2.400 metros y rodeado de cumbres de hasta 4.000 metros, en el departamento de Malargüe, Mendoza, aproximadamente a 90 Km hacia el Norte de la localidad de Las Loicas.

La inversión total asciende a 200 millones de dólares y está diseñado con servicios suficientes para permitir la habitabilidad de 3.500 personas: 2.500 huéspedes y 1.000 empleados.