El 2026 es también un año electoral y a la habitual tarea que tiene cotidianamente cada ministro de Alfredo Cornejo, inevitablemente se les sumará lo que exija la campaña electoral. Tal vez eso explique que 5 de los 8 ministros hayan hecho coincidir sus vacaciones con las del gobernador porque la agenda electoral ya arrancó.
La mayoría de los ministros de Alfredo Cornejo se tomó vacaciones en el mismo receso del gobernador
Cinco de los 8 ministros del gabinete de Alfredo Cornejo se tomaron vacaciones en el mismo momento que el gobernador. Verano atípico con elecciones en el medio
En los pasillos de Casa de Gobierno ya se sabía que Cornejo había decidido descansar desde fines de diciembre y que se tomaría también algunos días de la primera quincena de enero para vacacionar en Chile.
Esa información que circuló por los distintos ministerios hizo que la mayoría del gabinete decidiera imitarlo, sabiendo que a su regreso muy probablemente el mandatario les pedirá colaborar con la estrategia electoral para dar la pelea por los concejos deliberantes de las 6 comunas que desdoblaron sus elecciones y que irán a las urnas el 22 de febrero.
Qué ministros se fueron de vacaciones junto con Cornejo
En la decisión de tomarse vacaciones en el mismo periodo del gobernador coincidieron el ministro de Gobierno, Natalio Mema (de licencia desde el 29 de diciembre hasta este lunes 5 de enero), el mismo periodo tomó la ministra de Ambiente, Jimena Latorre y el de Hacienda, Víctor Fayad que salió de licencia el 28 de diciembre y se reintegra el 10 de enero.
A ellos se sumaron el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu que tomó su descanso veraniego desde el 26 de diciembre hasta este domingo 4 de enero.
Patricia Giménez, titular de Pro Mendoza, con rango ministerial, también comenzó sus vacaciones este jueves y tiene previsto retomar su agenda el 15 de enero.
En tanto que la semana que viene también entrarán de licencia el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar (del 5 al 13 de enero), Mercedes Rus, de Seguridad, que vacacionará desde el 5 al 15 de enero y el ministro de Salud, Rodolfo Montero que será el último en dejar su escritorio ya que saldrá de vacaciones el 17 de enero para regresar el 29 de este mes.