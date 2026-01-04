La mayoría de los ministros de Alfredo Cornejo se tomó vacaciones en el mismo receso del gobernador

Qué ministros se fueron de vacaciones junto con Cornejo

En la decisión de tomarse vacaciones en el mismo periodo del gobernador coincidieron el ministro de Gobierno, Natalio Mema (de licencia desde el 29 de diciembre hasta este lunes 5 de enero), el mismo periodo tomó la ministra de Ambiente, Jimena Latorre y el de Hacienda, Víctor Fayad que salió de licencia el 28 de diciembre y se reintegra el 10 de enero.

A ellos se sumaron el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu que tomó su descanso veraniego desde el 26 de diciembre hasta este domingo 4 de enero.

Patricia Giménez, titular de Pro Mendoza, con rango ministerial, también comenzó sus vacaciones este jueves y tiene previsto retomar su agenda el 15 de enero.

En tanto que la semana que viene también entrarán de licencia el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar (del 5 al 13 de enero), Mercedes Rus, de Seguridad, que vacacionará desde el 5 al 15 de enero y el ministro de Salud, Rodolfo Montero que será el último en dejar su escritorio ya que saldrá de vacaciones el 17 de enero para regresar el 29 de este mes.