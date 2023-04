La Justicia rechazó la cautelar que presentó De Marchi y el PRO de Mendoza seguirá intervenido

La decisión fue tomada por la jueza María Romilda Servini de Cubría y, según habían contado legisladores del sector perjudicado -minutos antes de conocerse la medida-, era esperable que el fallo fuese en aquel sentido: “Es difícil que te saquen una cautelar, porque es un anticipo de lo que puede venir después. Es casi imposible que, sin haber sustanciado la prueba, la cosa saliera de otra forma. En general, este tipo de cosas se rechazan. Estamos tranquilos”, contestaron.

Omar de Marchi.jpg De Marchi sufrió un revés judicial, pero espera revertirlo en las PASO con un buen resultado para LUM.

El tema de fondo es la prórroga al mandato de Álvaro Martínez, que, si no se daba la medida que lo apartó forzadamente, hubiese manejado a la estructura partidaria por casi tres años, cuando lo usual es que ese lapso sea de dos. Lo que arguyen quienes están con él consta de dos ejes: primero, que eso se hizo siguiendo vías institucionales –nunca del todo explicadas, al menos a las consultas de este diario-; y segundo, que en la reunión de consejeros que decidió el “derrocamiento” de Martínez, esto ni siquiera se planteó como un problema.

He ahí el quid del conflicto. Porque, aunque la facción demarchista dice que el Consejo jamás consideró que el mandato estaba viciado de nulidad, eso sí se plasmó como causa –para intervenir- en el acta que llevaron a la Justicia los PRO que se querían quedar en Cambia Mendoza. Es decir, en la versión del lujanino y compañía, el documento oficial presentado difiere de lo dicho entre los consejeros. O, directamente, miente.

► TE PUEDE INTERESAR: De Marchi: "Cornejo hizo un lanzamiento forzado, inoportuno y contradictorio"

Polémica por el video del Consejo Partidario y próximos pasos

“Ellos dicen cosas que nunca pasaron en el encuentro. Lo único que se habló del mandato del Álvaro fue que las elecciones estaban ajustadas al cronograma”, marcaron sus defensores. O sea, en esa versión, no sólo es mentira que la reunión PRO haya condenado la supuesta falta de Martínez, sino que, además, habría un defecto de base en la documentación que luego llegó al juzgado.

Álvaro Martínez PRO 2.jpg Álvaro Martínez, presidente depuesto en el PRO.

Saber quién dice la verdad es simple: alguien debería mostrar, en el video de ese encuentro, un momento en el que se diga que la presidencia del diputado nacional incurre en algún tipo de forma ilegítima. El material, en teoría, existe. Dos referentes de lo que ahora es La Unión Mendocina –de los más conocidos- dicen tenerlo. Nadie lo ha mostrado, a pesar de insistencias periodísticas y políticas.

¿Y aparecerá? Parece que sí, que algún día podrían exhumar la cinta. De hecho, la intención que tienen es llevar al juzgado esos cuarenta minutos de video -fue un encuentro por Zoom y casi siempre es obligatorio grabarlos-. También podría confirmarse en horas, porque planean comunicarse con el juzgado antes de la tarde de este lunes.

Ahora hay una serie de pasos que van a darse con seguridad y otros que están sujetos a decisiones de cada espacio: el PRO (el oficial, el que está con Bullrich y a nivel local responde a Hebe Casado, Sol Salinas y Enrique Thomas, entre otros) debe responder al planteo de nulidad. Más allá de que la cautelar haya sido rechazada, la solicitud de anular la intervención continúa como aspecto de fondo a dirimirse.

Larreta y Alfredo Cornejo.jpg El PRO sigue en Cambia Mendoza y Rodríguez Larreta lo remarcó en su visita: "Hoy el partido no tiene precandidatos a gobernador".

De seguir las apelaciones en el demarchismo –a esta hora aún no saben qué decisión van a tomar, aunque lo definirían en un encuentro en la tarde o noche del lunes- el asunto pasaría a la Cámara Nacional Electoral. Eso podría demorar meses, y en el medio hay que ir a las urnas; con lo cual, es muy probable que el PRO transite todas las elecciones adentro de Cambia Mendoza y no pise jamás el suelo del novel LUM.

► TE PUEDE INTERESAR: Avanzaron las conversaciones para armar un interbloque demarchista en la Legislatura desde el 1 de mayo

El PRO dividido en dos

“Esto no tiene relevancia fáctica ni política. El frente nuestro ya está constituido y estamos todos adentro. Después, al electorado mucho no le interesa si está el PRO acá o si está en Cambia Mendoza”, dijo un legislador de los que rompieron con el oficialismo. Su mirada, más allá de remarcar que esto no les modifica las estrategias, confirma lo que la Justicia ya está empezando a determinar: el partido no se irá de la coalición gobernante.

Lo que esperan para esta semana es que la Junta Electoral emita su resolución en torno a quién puede utilizar el sello. Con la medida de Servini sobre la mesa, es claro que el logo amarillo seguirá bien puesto en los banners de Cambia Mendoza. Eso, de todos modos, será recurrido ante la Justicia Electoral casi con seguridad, de acuerdo a lo que confiaron a UNO.

Omar De Marchi-Sebastian Bragagnolo-Alvaro Martinez.jpg Sebastián Bragagnolo (medio) es el único intendente del PRO. Deberá resistir al asedio radical, ahora casi como opositor a Cambia Mendoza.

¿Y en otros ámbitos, qué cambia? “En nada. Nosotros seguimos siendo del PRO, y así permaneceremos, por más que no estemos con ellos. Seguiremos haciendo la nuestra", lanzaron. “Aparte, esto en teoría es sólo por 30 días y a efectos de inscribir el partido en el frente, nada más”.

A pesar de eso, en la Legislatura ya se esperan las primeras consecuencias. Sobre todo después de la ruptura en Senadores que sufrió el oficialismo y de la que es inminente, según cuentan, en Diputados.

Y respecto a que la intervención dure 30 días, en el bullrichismo mendocino tienen la ilusión de extenderla y que termine durando, al menos, hasta después de las PASO de junio. Pero eso es algo que deberá resolverse más adelante.

► TE PUEDE INTERESAR: Natalio Mema es el candidato que pondrá Cornejo en Luján para enfrentar a Sebastián Bragagnolo