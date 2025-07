La Justicia rechazó la cautelar por el vertedero de líquidos cloacales de AYSAM al canal Pescara

"Cuando iniciamos este proceso, el 2 de abril, obviamente el vuelco (de residuos cloacales) era permanente porque teníamos que activar todo un sistema de bombeo y by pass, para evitar el vuelco al Pescara", comenzó explicando el titular de AYSAM, Humberto Mingorance a Canal 7, para dar detalles del por qué la Justicia les había dado esos permisos provisorios que ahora ratificó.

Y amplió: "Desde entonces hemos ido ajustando y haciendo las obras necesarias, no sólo de bombeo con 4 bombas que se han adquirido y se pusieron en funcionamiento en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo (en Los Corralitos) sino que estamos construyendo 28 cámaras de inspección, para que la empresa brasileña que está limpiando el colector, pueda seguir trabajando en los próximos dos meses y dejarlo limpio y en condiciones, no sólo para dejar de volcar al Pescara, que es nuestro principal objetivo y que no se produzcan más desbordes en esa zona".