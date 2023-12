La historia detrás de las fotos que le atragantaron el pan dulce a varios políticos mendocinos

"Yo acepto, pero tengo un problema: tengo un viaje asignado y decidido para después de que deje el mandato. Se lo debo a mi señora". Cuando escucharon eso, en el oficialismo hicieron números: uno de los proyectos fuertes y en los que no podían descuidarse era el Presupuesto 2024, pero creían que ya iba a estar aprobado hacía rato. Acertaron por más de un mes de diferencia.

Miguel Ronco.jpg Ronco juró en Diputados a principios de mes, pero después pidió licencia.

En el entorno de Ronco piensan que lo imprudente fue haber querido participar de la sesión, cuando podría haberse ausentado y punto. La crítica que le hicieron sus detractores fue otra: que vaya a cobrar su sueldo cercano al millón de pesos, aun estando a seis mil kilómetros de la Legislatura y con los pies en arena blanca. Pero no es el único legislador que lo ha hecho y la verdad es que usó una herramienta permitida.

La izquierda al Inadi y una "premonición"

No hubo ningún tipo de crisis interna en Cambia Mendoza por el asunto y, a decir verdad, tampoco parece que lo ameritara. Arriba sólo atinaron a decir que "alguien lo vendió, probablemente desde Rivadavia". Lo cierto es que el primero en levantar la perdiz fue Lautaro Jimenez, el ex senador del FIT, con un tuit donde lo denunciaba. Sin embargo, en el entorno del referente izquierdista aseguran que se enteró por un medio de comunicación.

Lo que sulfuró al denunciante fue el recuerdo de cuando Ronco criticó a los docentes que se toman licencias "excesivas". Eran tiempos en que se discutía por enésima vez el Ítem Aula y Ronco, medio premonitorio de su propio futuro, dijo: "Imagínense que necesitaran más de un intendente porque yo me pidiera licencia. Licencia porque me duele un pie; después el otro porque estornudó, la otra porque va a ser mamá...". Tuvo que salir a pedir disculpas.

Jimenez lo denunció al Inadi en ese momento por supuesta discriminación, algo que no está claro que haya ocurrido. No en esa frase, al menos. En el organismo nunca le dieron con los altos mandos que había en Mendoza –Consuelo Herrera, designada por el kirchnerismo-, sino que fue directo a mesa de entradas.

Lautaro Jimenez2.JPG Lautaro Jimenez. El que "avisó" del viaje.

Le confirmaron que el pedido estaba bien ingresado y la documentación, en orden. Le prometieron hablarle cuando el asunto hubiese avanzado. Pero eso fue lo último que supo: nunca volvieron a comunicarse. O no avanzó, o se olvidaron de llamar o directamente se cajoneó por completo.

Diario UNO consultó a quienes manejaban el Inadi en ese entonces, pero corrió la misma suerte que Jimenez: no le contestaron.

La denuncia no es contra Ronco

La denuncia que hizo Ricardo Mansur en Rivadavia no está dirigida a Ronco. Es más: uno de los que la trabajó fue Roberto Acieef, especialista en los temas legales del municipio que había sido designado por el mismo ex intendente, contaron puertas adentro. Él y otra funcionaria que sigue en la comuna fueron los que le dieron forma a la presentación.

Desde hacía varios días habían avisado en la fiscalía que la iban a llevar. En realidad, cuando Mansur le avisó a los medios de comunicación que el viernes 29 iba a dar una conferencia de prensa explicando el tema, la denuncia ya tenía varias horas de presentada. Está dirigida a tres choferes del municipio -por ahora se preservan los nombres- y se sabe que la única estación en la que hacían "la maniobra" era la señalada en el expediente, la de la rotonda de entrada a Junín.

rONCO Y mANSUR.jpg Mansur arrancó su gestión con algunas bombas: primero no hacer "Rivadavia" canta al país y después denunciar a colaboradores de la gestión anterior.

Lo primero que tendrán los fiscales, entre martes y miércoles, serán las cámaras de seguridad del CEO (Centro Estratégico de Operaciones). De acuerdo a datos a los que accedió UNO, en su primer día de investigación la Justicia maneja una posibilidad llamativa: que haya uno de los involucrados que no tenga -ni haya tenido en la gestión anterior- nada que ver con el municipio. Un externo, además de los choferes, dijeron.

Maliciosa o equivocadamente, algunos titularon que "Mansur denunció a Ronco". Es incorrecto: no está pensado citar al ex intendente en ningún momento, al menos con la información inicial que aportó la comuna. Las cargas supuestamente truchas de combustible llegaron a totalizar 13 mil litros o su equivalente en dinero: diez millones de pesos. Pero eso no es lo alarmante:

Lo llamativo, como lo contó en conferencia de prensa el nuevo jefe territorial, es que -según él- hubo vehículos con capacidad de hasta 40 litros por tanque, que sin embargo "cargaban" hasta 120 litros cada vez que iban a la estación. También dijo, y esto es más curioso, que un camión completamente en desuso cargó 2.738 litros en dos meses. Siguiendo la denuncia, fue completamente en vano cargar esa cantidad, porque el camión ni siquiera tiene puesto el motor.

Y pega la vuelta

En las fiestas de fin de año es muy usual que en las mesas haya una comida llamada "torre de panqueques". El juego de palabras con lo que pasó en Las Heras es demasiado fácil, así que no lo vamos a hacer. Pero seis concejales, antes orozquistas, se pasaron al bando de Lo Presti de la noche a la mañana. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se cocinó una jugada tan visiblemente negativa para La Unión Mendocina y favorable al intendente? ¿Cómo fue que los furiosos detractores vinieron tan dócilmente "al pie"?

Se manejan varias hipótesis. La primera causa es probablemente la que dice el oficialismo provincial: que La Unión Mendocina cruje en el departamento y que todos esos concejales quedaron como huérfanos políticos. Debe recordarse que Daniel Orozco no asistió ni a la entrega del mando, ni a la asunción de su esposa en la Legislatura ni a poner la cara con De Marchi en el bunker tras la derrota en las generales. "Menos ha hablado con nosotros", dijeron.

lo presti con concejales las heras.jpg Todos adentro. Lo Presti logró disolver La Unión Mendocina en Las Heras.

Se podría decir también otra causa válida, que es la migración de Martín Bustos -antes el candidato a intendente del doctor-, que también lo abandonó a Orozco y pasó a señalar sus irregularidades tanto como lo hacen en el oficialismo provincial. Si se iba él, que fue el más expuesto, por qué no lo harían los concejales. Así lo hicieron: se arrancaron esas camisetas multicolor que mandó a hacer De Marchi en campaña y, previsores, abajo tenían puesta la roja de la UCR.

"Pero yo miraría más adentro", dice una voz de la comuna. "Acá lo que está en juego es un montón de contratos que tienen que ver con esos concejales, que trabajan en la muni y son de ellos: primos, tíos, allegados. Y no los quieren perder. Hay concejales de los que se pasaron a Cambia que, por ahora, tienen a sus dos padres, a sus hermanos y a sus tíos, todos adentro".

Lo que señalan es que -no todos, pero sí una parte de esos ediles- arrastran contratos de locación para su gente y que la jugada política la hicieron con la esperanza de que no los echen. Contratos que vienen desde la época de Orozco y que ahora habrá que ver si se mantienen. Las buenas migas lo hacen más factible, dan a entender. Algo que tiene su doble filo: hay enojo entre algunos de los que colaboraron en la campaña para el ahora oficialismo y sonaban para cargos clave, pero a los que todavía no les suena el teléfono. Por otra parte, esta semana comenzará a verse el número de personas de las que prescinden en la intendencia, así que son días sensibles.

De Marchi y Javier Milei

Es difícil que el oficialismo haya digerido bien el hecho de que De Marchi haya logrado demostrar la buena onda que tiene con el Presidente: siempre la pregonó y los suyos decían que hablaban muy seguido, aún en tiempos de campaña, pero nunca había logrado ponerla en la vidriera para que todos terminaran de creerle. Ahora sí.

Primero sonó en Educación, donde ahora está Carlos Torrendell. Pero la llamarada que ardió en Twitter de sus ex aliados mendocinos pareció haber desactivado el tema de inmediato. Hebe Casado fue la más picante -no nos sorprende- y le apuntó al libertario directo: "Milei, no te apoyé para esto. ¿Va a llevar a Orozco y Janina como asesores? ¿En qué momento ganó el Bailando por un Carguito?"

Omar de Marchi Javier Milei.jpg De Marchi y Milei en el Congreso, donde se conocieron.

Al otro día a la noche, De Marchi volvía a Mendoza y se encontró con un ex funcionario en Aeroparque. Éste le preguntó cómo venía la mano. "No, parece que no corre", supo leer el lujanino, según contaron. Pero no pasó mucho tiempo y, de acuerdo a sus colaboradores, terminó en un lugar mucho mejor:

"Acá está en la cocina de todo lo que se viene. Quizás para afuera suena menos, es verdad, pero tiene que trabajar para construir consensos en las cámaras y lo sabe hacer; puede dar una mano importante. Milei lo buscó, antes que nada, por eso y después porque es cierto que el Omar lo bancó desde siempre: cuando Milei entró como diputado, lo mandaron a sentarse a la loma del orto, al lado de Del Caño y Bregman. No le daban ni bola. El Omar le tendió una mano y lo valoró desde el minuto uno, y eso Milei no se lo olvida".

De Marchi no se llevará a nadie de Mendoza a ese área. Desde su lugar coordinará con los tres jugadores fuertes que tiene el Presidente para traccionar: el ministro del Interior, Guillermo Francos, la vice, Victoria Villarruel y Martín Menem, titular de Diputados. Todos con menos experiencia legislativa que él.

Sus desafíos empezarán pronto: el kirchnerismo quiere que la Ley Ómnibus pase por casi 30 comisiones y los libertarios, sólo por cuatro; a su vez ninguna comisión tiene confirmado a nadie de UxP, porque "no liberan los nombres" acusa LLA. En Diputados no se sabe qué libertarios van a la Bicameral. Y como si fuera poco, el 24 hay paro nacional y el 25 Milei quería votar la ley, algo que parece difícil con las indefiniciones actuales.

O sea, incertidumbre casi total. Ojalá el 2024, que comienza en un par de horitas, nos traiga más respuestas que preguntas. Y sobre todo, más alegrías que tristezas.

