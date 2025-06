La hipocresía de todos nosotros frente a las personas que duermen en la calle en el invierno más crudo

situación de calle 12.jpg En este invierno se advierte más gente en situación de calle. Cristian Lozano/Diario UNO

No es raro dar una vuelta al sol, como el clima, y que los problemas no se resuelvan. ¿Qué cambió entonces en esta temporada 2025? Que este año hay elecciones, lo que eriza los ánimos de todo el mundo, y que el invierno será probablemente el más crudo en medio siglo. Entretanto, afuera hay gente que duerme entre cartones, frazadas, trapos, ropa vieja, perros de la calle, algún tacho, y el abrigo que cualquier estructura urbana le pueda dar: un puente, una acequia, un banco de plaza, un pozo, un árbol, una iglesia o la entrada de un banco.

Fueron dos muertes y un comunicado que a la política le dolió en el alma los hechos que pusieron el asunto otra vez sobre la mesa. Nadie lo va a decir. Pero muchos funcionarios se indignaron con el Arzobispado de Mendoza, luego de una comunicación que enviaron el sábado 21, el primer día del nuevo invierno, contando sobre dos personas fallecidas. Porque ambos hombres estaban “institucionalizados”. Uno de ellos venía de Junín, con una familia ubicable. Lo habían “abordado” (así se dice) y no quiso volver con sus hijas. El otro, de Ciudad, acababa de salir de un albergue e intentaban convencerlo para volver a otro. No quiso, por los límites horarios que les imponen -por una cuestión de convivencia- y porque no le dejaban llevar su perro, tan de la calle como él. Neumonía bilateral. Lo internaron en un hospital local y luego lo trasladaron a Tunuyán, donde murió. “No aparecieron congelados en una plaza” dice uno de los funcionarios, que se siente apuntado por la pluma aguda de los curas.