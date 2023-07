La gran batalla legislativa que prepara De Marchi para enfrentar a Cornejo por el Presupuesto 2024

"No vamos a ir a discutir obras públicas puntuales ni boludeces, como se hace siempre. Vamos a ir a pelear por una redefinición real de la matriz productiva", se escucha en esas reuniones que arrancaron semanas atrás y que tienen "especialistas en temas tributarios y de hacienda"; definidos así, misteriosamente. Es que los nombres de quienes asesoran a De Marchi y compañía por ahora se mantienen en reserva, aunque se sabe que ya han sumado a algunos de sus legisladores principales a esas mesas de discusión.

Los ejes los pondrán en el gasto, en obra pública provincial y en un aspecto que hasta estaría molestando a una parte del cornejismo: la subejecución presupuestaria en ciertas áreas del Estado. Con esos focos en la cabeza practican sus manotazos al mentón los demarchistas. A su vez, esos conjuntos de especialistas se estarían ampliando y hasta planean un relanzamiento de los equipos técnicos para dejar de trabajar sólo como Fundación Pensar -conjunto que los acompaña desde principios de 2022- y mostrarse como un grupo de expertos más diverso: de todo La Unión Mendocina.

Fundación Pensar Mendoza.jpg Inauguración de la sede para la Fundación Pensar. Los colores del cartel anticipaban los mismos tonos que hoy usa La Unión Mendocina en sus anuncios.

En principio es porque en sí parece ser un plantel más amplio, pero además, la marca de la Fundación Pensar está demasiado -y hasta peligrosamente- ligada al sello del PRO. En el Partido Demócrata avisaron que desde la última semana de julio van a sumar más participantes a esos espacios. "Una vez que terminemos de afinar ideas para nuestros candidatos nacionales", dijeron, en relación a Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, que apuntan al Congreso.

El demarchismo quiere eliminar la RTO

La fórmula de De Marchi para eliminar el Impuesto al Sello no sólo marcó el primer movimiento de campaña (mientras la política local parece sólo mirar las elecciones nacionales), sino que además fue el detalle para ir mostrando de qué se tratará su "presupuesto alternativo". En el mismo camino, trabajan para otra eliminación importante y "de raíz": la RTO.

Es un secreto guardado bajo llave en La Unión Mendocina. Uno de los proyectos con los que planean salir a pelearle el segundo round a Cornejo y Rodolfo Suarez: que la revisión vehicular desaparezca por completo, más allá de que es la adhesión a una ley nacional. El lujanino ya había planteado algunas modificaciones a finales del 2022, cuando todavía mantenía algo de diálogo con el Cuarto Piso.

"No es un impuesto en sí la RTO, pero en cierto modo, para el bolsillo de la gente funciona de la misma manera", dijo a Diario UNO uno de los impulsores de la idea. Igual, De Marchi se apalancará en la discusión impositiva para seguir confrontando al oficialismo. Lo demostró esta misma semana con sus mensajes en Twitter, fundamentando su proyecto alrededor de los sellos:

de marchi suarez.jpg El lujanino le ofreció cambios en la RTO a Suarez a finales del 2022.

"Eliminarlo contribuirá a la recuperación económica de Mendoza, porque nos va a permitir ser más competitivos, que haya más inversiones, más empleos y mejor recaudación por crecimiento, y no por asfixia fiscal. Le demostraremos al país que a pesar de la crónica inestabilidad económica nacional, podemos ofrecer ventajas competitivas frente a otras provincias e iniciar la recuperación", escribió.

Motivó la respuesta del ministro de Hacienda, Víctor Fayad; quien dijo que este gobierno ya viene bajando ese porcentaje, pero lo viene haciendo de a poco. Y aunque en el demarchismo hablan de "gradualismo mentiroso" para mojarle la oreja al Ejecutivo, ellos mismos habían pensado en hacerlo por tramos. La premisa de "volar" la tasa y llevarla directamente a 0, en realidad empezó como una propuesta de retraer 0,86% al año. Fue más tarde que le dieron vueltas hasta tomar la forma final con la que fue presentada.

A eso, se sumaría la promesa de reducir Ingresos Brutos. Otro punto por el que la política y la pata empresaria han criticado a los gobiernos radicales.

Las encuestas y Petri dividido en dos

Por el momento nadie muestra encuestas en Mendoza. Es cierto que no muchos las tienen, pero las pocas que hay dando vueltas están vedadas al público. En La Unión aseguran que ya fue pedido un estudio y por ahora sólo hablan de cifras que habrían conseguido "filtrar" desde una empresa en Buenos Aires, gracias al propio De Marchi. Tampoco la muestran, por lo que es sólo su versión, pero al menos son varias las fuentes que coinciden en los mismos números y en la procedencia: es decir, de dónde salió.

de marchi luis petri.jpg Hace no mucho tiempo atrás, Petri y De Marchi tomaron un café a metros de la Legislatura. El lujanino ahora va por los votos del precandidato a vicepresidente.

Afirman que lo que exhibe eso es un empate técnico contra Cornejo, con una distancia de apenas algunas décimas, y con ambas fuerzas por arriba del 30% de los votos. El peronismo, más abajo con cerca de 12 o 13 puntos. En la vereda de enfrente ya tienen su primera foto de este momento y aseguran que sus datos no tienen nada que ver con aquellos, por el contrario. "Alfredo le está ganando bien al Omar, pero no vamos a difundir nada por el momento", respondieron.

El entorno del lujanino contrató a un focus group porteño (nada barato, dijeron) y les estaría diciendo que una muy buena porción de los votos de Petri irían para ellos: hasta un 50% o más. Aunque el dato parece de un optimismo arrollador, si la otra mitad de esos sufragios se quedara en Cambia Mendoza, tampoco les alcanzaría para dar vuelta la elección, porque la distancia entre Cornejo y De Marchi fue, en números exactos, de 55.781 votos.

Con los 165 mil de Petri divididos en dos, el oficialismo superaría los 330 mil y De Marchi seguiría 50 mil votos abajo (sin mencionar que ambos podrían ganar y perder por otros lados).

Pero van con todo a la caza de ese voto petrista. Entienden (o eso pregonan) que hubo muchos "independientes" que se inclinaron por el ahora candidato a vice y que tendrían más propensión a cambiarse de vereda para las generales. Incluso hablan de un "núcleo duro" que es incapaz de transferirse a Cornejo, en el que habría docentes y ex policías.

germán perez.jpg Germán Pérez, empresario gastronómico, sacó 8 mil votos para Cambia Mendoza en las PASO. Ahora se pasó a las filas de La Unión Mendocina.

"Los ex agentes ya están trabajando con nosotros desde hace semanas, y antes estuvieron con Luis. Un poco siempre fue la idea que tuvieron, que en la elección decisiva nos iban a acompañar a nosotros. Con ese escenario de volteretas electorales sueñan en las oficinas de Chacras: un votante en principio oficialista, pero dispuesto a cruzarse de bando para no darle el gusto a Cornejo de regresar al poder. En ese sentido es que muestran como trofeos acompañamientos de dirigentes de menor dimensión, como Germán Pérez, ex candidato de Petri en Las Heras, ahora ferviente demarchista.

Sospechas por el ingreso al Poder Judicial

La vuelta del receso legislativo promete ser álgida en el debate entre el demarchismo y las filas de Cambia. Quedó aplazada para después del descanso una discusión en la que ya ha tomado cartas hasta la propia Justicia: las supuestas irregularidades en el examen de ingreso al Poder Judicial, sobre el que pesa la duda respecto a si no se filtraron la respuestas a algunos "privilegiados".

No sólo hubo un pedido de informes por parte del senador Germán Vicchi (LUM), sino que ya hay cientos de aspirantes que impugnaron el resultado y el propio organismo judicial decidió aplazar la segunda prueba hasta prácticamente finales de agosto. A la solicitud del legislador opositor no se la trató todavía, pero en el espacio de De Marchi no pierden las esperanzas de que algunas respuestas más aparezcan. Y con ellas, la confirmación de si hubo o no alguna situación ilegal cerca de ciertos aprobados.

prueba ingreso al poder judicial irregularidades.jpg Facebook. Así se ofrecían las supuestas consignas para aprobar el ingreso al Poder Judicial.

A raíz de eso, la UNCuyo apartó al técnico que estaba a cargo de subir las consignas al software y además inició sumarios internos, pero nada se sabe todavía de quiénes fueron los beneficiados con la potencial trampa. Es a lo que van a apuntar los cañones los legisladores de De Marchi, que ya prepararon un escrito dirigido a la Suprema Corte y aguardan a que se publique la lista con los que aprobaron la primera evaluación.

El segundo semestre arrancó y ya está perfilado por el frente opositor. Además de sus propuestas de campaña, prometen batallar con dureza en la Legislatura, donde por primera vez en ocho años, Cambia Mendoza debe gobernar con un escenario de tantas bancas en contra.

Y en el medio, una elección histórica, que a priori decidirá si el próximo gobernador es Alfredo Cornejo o si es Omar De Marchi.

