La Fiscalía Civil pidió a la Corte que facilite el remate de una casa de la ex de Luis Lobos

Otros tiempos. Luis Lobos y Claudia Sgró.

Cuando la ex esposa de Luis Lobos perdió pero ganó

Claudia Sgró fue condenada en marzo último por el delito de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública en la comuna de Guaymallén.

Al cierre de un juicio abreviado se le impuso una pena unificada de 4 años y 3 meses de prisión efectiva, teniendo en cuenta una sentencia por fraude dictada en 2019 que ya cumplía en la prisión de Almafuerte.

A diferencia de Luis Lobos, que renunció a la mansión para acceder al juicio abreviado en diciembre de 2022, Sgró llegó a esa instancia sin renunciar al recurso que había presentado en la Corte contra el fallo Civil que la desapoderó del departamento de calle Cangallo.

Llamó la atención que este aspecto no fuera advertido por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos ni por la Municipalidad de Guaymallén en su rol de querellante.

Técnicamente, mientras la Corte no se pronuncie la propiedad sigue perteneciendo a la ex esposa de Lobos y la Justicia Civil no puede sacarla a subasta.

Por esto, la Fiscalía Civil solicitó que el planteo sea considerado abstracto y allane el camino. Final abierto.

