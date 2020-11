La FEM se metió en la polémica por el Presupuesto 2021

"Nuevamente asistimos a disputas políticas partidarias que no le hacen bien a los mendocinos", dijo la entidad, y se agregó que "lo grave es que la dirigencia política en general parece no comprender que no estamos en un año normal, en los que ciertas formas de hacer política y discutir proyectos serían entendibles. Por eso queremos recordarles que es momento poner en agenda los temas que realmente necesita Mendoza y en forma urgente, porque la pandemia y la cuarentena han afectado severamente al sector privado, el que con gran esfuerzo sostiene el Estado (nacional, provincial y municipal ) y además genera empleo".

Sobre esto, la FEM agregó que "situaciones excepcionales como las que estamos viviendo, ameritan igualmente respuestas excepcionales. No olvidemos que esta crisis va más allá de la cuarentena que comenzó en marzo pasado. La crisis atraviesa varios gobiernos, independientemente del color partidario que hayan tenido".

Así, con el próximo tratamiento de la Ley en la Cámara de Senadores, desde la FEM se indicó que "exhortamos a los legisladores a dejar de lado las mezquindades y pensar cómo se saca a Mendoza adelante tras este durísimo 2020. Hacen falta obras, financiamiento y créditos. Dejando en claro que no avalamos endeudamientos irresponsables o que comprometan el futuro de la provincia. Todo debe darse en un marco de responsabilidad, sin dudas" y se abogó por "un presupuesto adecuado, que apalancará la economía con efecto derrame en Pymes y sector productivo. Pero también es imprescindible tal como lo hemos solicitado en otras oportunidades, rebajas impositivas para los sectores castigados por la pandemia, moratorias y planes de pago".