La estrategia de Stevanato y Emir Félix para que ni Milei les empañe el camino al triunfo

Pero además en los últimos días de gran convulsión social, reforzaron la seguridad y la inteligencia criminal, y uno de ellos hasta pasó la noche en vela cerca de una feria con tal de desactivar cualquier posible foco de saqueo y así desbaratar algunos intentos antes de que pasaran a mayores. Lograron que sus comunas no aparecieran el lamentable mapa de robos e intentos de saqueos.

Gabriela Lizana Emir Andraos Matías Stevanato Flor Destefanis.jpg El PJ mendocino tiene el objetivo de ratificar el triunfo que logró en las PASO en las 6 comunas que gobierna.

Por si todo eso no bastara, los dos intendentes esquivaron hacer declaraciones sobre algunas de las últimas medidas del gobierno nacional, sabiendo que en estos lares no tiene un gran apoyo, y tampoco opinaron de la fuga de unos de sus compañeros de ruta, el intendente Roberto Righi, que hace una semana comunicó que respaldará a Omar De Marchi en las elecciones del 24 de septiembre, algo que enfureció a gran parte del PJ, que lo tildó de traidor.

Stevanato y Félix seguirán teniendo los pies dentro del plato del PJ, al menos hasta los comicios del próximo domingo, cuando logren asegurarse la foto del triunfo. Lo que pase después tiene un final más que abierto, y es probable que haya novedades no muy auspiciosas para la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo.

Primero hay que asegurar la reelección, después se verá

Matías Stevanato enfrentará el próximo domingo el primer gran testeo de su gestión como intendente de Maipú. Intentará, con enormes chances de conseguirlo, retener esa intendencia y lograr su reelección. Los números le sonríen. En las PASO comunales su frente se quedó con el 52% de los votos, y se ilusiona con ampliar aún más esas cifras.

Matías Stevanato (5).jpeg En las últimas PASO, Matías Stevanato y su frente logró el 52% de los votos, y ahora espera ampliar esa cifra. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

El maipucino, que heredó la comuna de los hermanos Bermejo, y es el sexto intendente peronista de esa comuna desde el retorno a la democracia, no está dispuesto a ser él el que rompa ese récord y por tanto desplegó en los últimos días todo el equipo del municipio para evitar los intentos de saqueos que se multiplicaban en el Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco.

Con el respaldo de la policía el viernes pasado llegó hasta un supermercado de Rodeo del Medio, alertados por un video que circuló mostrando saqueos en ese distrito y así pudieron desactivar un foco de inseguridad que se gestó alrededor de unas imágenes que eran del 2018 y habían sido grabadas en otra provincia.

Al día siguiente, sus informantes le aseguraban que durante esa noche del sábado, previo al festejo del Día del Niño se estaba organizando un saqueo en la feria del juguete, y él y su gente pasaron la noche en vela en los alrededores, custodiando que nada empañara esa tradicional feria maipucina.

En paralelo, para repeler la campaña del radicalismo que busca nacionalizar esa elección y lo muestra pegado al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía Sergio Massa, Stevanato la municipaliza.

Gabriel Careddu- Matias Stevanato.jpg Matías Stevanato promocionó en los últimos días los variados respaldos políticos que cosechó, entre ellos el del empresario Gabriel Careddu, ex precandidato a intendente de Activá Mendoza, la lista de empresarios que jugó dentro de Cambia Mendoza en las PASO y que ahora se sumó al equipo del PJ maipucino.

No sólo resalta los logros de su gestión, sino también el respaldo político que acumuló en los últimos días: en una misma semana. En la recta final hacia las elecciones, logró sumar a sus filas a la ex candidata del Partido Verde, Valeria Giménez, y hasta le restó respaldo al radicalismo, al llevarse para su molino el apoyo del ex candidato de Activá Mendoza Gabriel Careddu, que en las PASO compitió dentro de Cambia Mendoza.

Si bien todo hace suponer que el domingo Stevanato volverá a sonreír cuando se abran las urnas, todo este trabajo para reunir fuerzas, también tiene el objetivo interno de neutralizar todo lo que se pueda el posible impacto que pueda tener la figura de Javier Milei en la comuna, algo que también debería preocupar a los radicales de Cambia Mendoza.

Es que ya son varias las encuestas que muestran que la candidata libertaria, Claudia Córdoba, que en las PASO quedó deslucida y logró sólo un 6%, ahora con el efecto Milei va creciendo notoriamente. Es más, hay quienes dicen que rozaría el 15% de los votos, lo que de cumplirse le alcanzaría a los libertarios para arrebatarle una banca del Concejo Deliberante a la UCR, que en estas elecciones impulsa al concejal Mauricio Pinti Clop.

Con la tarea hecha, y habiendo tirado ya su moneda al aire, Stevanato y su equipo sólo piensan en el triunfo del domingo. Y ante la catarata de preguntas sobre su futuro, y fundamentalmente si piensa o no seguir el camino de Righi y plegarse a La Unión Mendocia, en su entorno sólo responden que están enfocados en la elección. "Hay que asegurar la reelección. El lunes se inicia otra carrera y habrá que ver cómo se corre", responden como escribiendo un final abierto.

"Mostremos las obras, que se desesperen ellos"

Emir Félix, y su candidato a sucederlo, su hermano Omar, protagonizaron una verdadera maratón de inauguraciones de obras en San Rafael, incluso hasta el último día en que la ley electoral se lo permitía, el pasado 18 de agosto. Mostraron luminarias, asfalto y redes de agua, y coronaron esa semana inaugurando una plaza en Pueblo Diamante.

Twit de Emir Félix.png

Pero los Félix no se quedaron sólo con eso, prometieron más inauguraciones para después de las elecciones, y trascendió que este fin de semana el jefe comunal viajó a Buenos Aires para tener un as en la manga: lograr la aprobación para poder conectar el gasoducto que están terminando al troncal de Gasandes, lo que sería la frutilla del postre de su gestión.

"Este será el último invierno sin gas", promete el peronismo sanrafaelino, y la sola promesa parece conquistar el voto de varios pobladores que llevan años esperando esa obra y que cada invierno ven cómo baja el suministro y afecta hasta a la agricultura y la industria.

El slogan de la campaña sanrafaelina parece ser "acá las cosas sí funcionan, a pesar de la inflación", no sólo para marcar el avance de las obras, sino también para diferenciarse tácitamente de la inacción del Gobierno nacional, del que son parte, mal que les pese.

Para cumplir con el slogan, Félix en un trabajo conjunto con la policía e Inteligencia criminal logró desbaratar dos focos de intentos de saqueos. Con el sistema de cámaras detectaron a un sospechoso que estaba sacando fotos a un supermercado para registrar sus movimientos, y con el trabajo de redes sociales también identificaron a un presunto organizador de un saqueo, que armó un grupo e instigaba a concretar el robo en otro supermercado.

Omar y Emir Félix.jpg Emir Félix busca validar su gestión impulsando a su hermano Omar como su sucesor en el sillón de la intendencia.

Ya de cara a las elecciones del domingo 3 de septiembre, el menor de los Félix siente que allanó el camino para el desembarco de su hermano Omar en el sillón de intendente que ellos se fueron rotando en los últimos 20 años.

El candidato, por su lado, es consciente de que no tiene el carisma de su hermano menor, pero aún así confía en que los números de las urnas se asemejen a lo que alcanzaron en las PASO y se pueda alzar con un 40% de los votos, aunque las mediciones también muestran un crecimiento del candidato libertario.

Según las distintas encuestas que se han hecho en los últimos días, Rodolfo Bianchi, que en las primaria logró el 10% de los votos sanrafaelinos, ahora podría crecer unos 6 puntos más, e incluso duplicar su marca.

Sin embargo, aún con ese crecimiento libertario no estaría en riesgo el triunfo peronista en San Rafael, ni haría mella la campaña del radicalismo, que descargó todos los anuncios y promesas en el Sur y hasta encabezó una llamativa publicidad jugando con el nombre de Omar Félix e impulsando a su alfil y candidato a darle pelea, el médico Abel Freidemberg.