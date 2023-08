El PJ le quitó impacto a la fuga de Righi con De Marchi: "Electoralmente no resta, está de salida"

roberto righi omar de marchi 1.jpg Omar De Machi, fue quien confirmó que el intendente de Lavalle, el peronista Roberto Righi, decidió sumarse a su equipo de cara a las próximas elecciones provinciales del 24 de septiembre.

Por tanto, la sumatoria de aquellas señales de coqueteo y la confirmación de De Marchi no sorprendieron a la dirigencia peronista que palpitaba que la salida de Righi se oficializaría de un momento a otro.

"Lo estábamos esperando. Iban a varias actividades juntos y hubo varios gestos antes. Yo creo que Roberto (Righi) se equivoca, él tuvo la oportunidad de ser candidato a gobernador y no quiso, después quiso ir para ser diputado nacional y no pudo porque todos coincidimos en que fuese Martín Aveiro. Me parece que hace esto porque está buscando un cargo, y se ilusiona con que De Marchi sea gobernador", interpretó Omar Parisi.

Cabe recordar que el intendente lavallino, que gobernó esa comuna por 22 años, perdió la interna del PJ, ya que su alfil Gerardo Vaquer cayó en las PASO contra Edgardo González, que no sólo fue el candidato más votado, sino que se encamina a quedarse con esa intendencia en las elecciones del 3 de septiembre.

►TE PUEDE INTERESAR: Roberto Righi, el único intendente que gobernó 22 años y está a un mes de perder el poder

roberto righi.jpg En las PASO municipales, luego de que el PJ decidiera adelantar las elecciones en las comunas que gobierna, el candidato de Roberto Righi, Gerardo Vaquer perdió la interna con Edgardo González, que se encamina a quedarse con la intendencia en los próximos comicios del 3 de septiembre.

Lucas Ilardo, compañero de fórmula de Parisi, fue más lapidario aún y definió la salida de Righi como "la ciclotimia de la desesperación de un perdedor" y recargó dardos contra De Marchi: "Del peronismo sólo se lleva perdedores, miremos los resultados de las PASO provinciales y se ve claro cómo les fue a los peronistas que se fueron con él, a la gente no le gustan los panqueques políticos".

Pero además lo acusó de estar jugando para que el candidato del peronismo en Lavalle, Edgardo González, pierda en las próximas elecciones departamentales del 3 de septiembre próximo. "Roberto no aceptó nunca que perdió la interna en Lavalle y aunque duela decirlo con esto que hace está trabajando para que el PJ pierda en Lavalle. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que Edgardo es muy querido por la gente, que lo va a apoyar, porque además el lavallino tiene claro que esta salida es de Righi y uno o dos más, y nadie más", aclaró el senador, que es candidato a vicegobernador con Parisi.

Tanto Parisi como Ilardo recalcaron que la decisión de Righi de acompañar a De Marchi "es personal, hasta Gerardo Vaquer que fue su candidato en la interna, decidió quedarse en el PJ y trabajar para las próximas elecciones".

"De Marchi está haciendo un book de fotos, no una campaña"

Si bien la salida de Righi no le es indiferente al PJ, en la mesa chica del partido, minimizaron el golpe que esa fuga les pueda generar en lo electoral, y en paralelo le restaron impacto a lo que le vaya a sumar a De Marchi en su aspiración de llegar a la gobernación.

"La lógica de la campaña de Omar De Marchi es hacer un book de fotos. Él cree que haciéndose una foto con un sindicato logra que todos los afiliados lo sigan y lo voten y no es así. Con esa lógica se hace fotos con Righi y con varios dirigentes, parece que anduviera mendigando fotos para hacer la campaña", disparó Parisi.

"La sensación que da es que a De Marchi no le importa demasiado con quién, pero él se hace fotos como para dar a entender que su espacio es amplio, y porque pretende que con ese juego la gente se olvide que hasta hace unos meses era socio de Cornejo", respaldó Ilardo.

¿Hay riesgos de futuras fugas en el PJ?

La salida de Righi del PJ, también provocó que resurgieran algunos fantasmas de otras posibles fugas de dirigentes peronistas que se vieran tentados con las propuestas de De Marchi, en este tramo final del camino a las elecciones provinciales del 24 de septiembre.

Sin embargo, el diputado nacional Adolfo Bermejo, negó conocer de otros posibles focos de fugas.

"No creo que se den otros casos a nivel dirigencial, tal vez haya militancia que pudiera verse tentada, pero los dirigentes de Mendoza estamos comprometidos con la campaña local y con lo que está creciendo Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales, por lo que no veo que haya nadie más que tenga intenciones de irse", pronosticó el dirigente maipucino.

En Maipú puntualmente, De Marchi ya se llevó a un dirigente de peso en el peronismo. Se trata de quien fuera el presidente del Concejo Deliberante, y segunda autoridad de Matías Stevanato, el pastor evangélico Isaac Morales.

Morales, que ahora es concejal, lidera la agrupación política Ser Parte, que se sumó al frente de La Unión Mendocina.

El pastor evangélico dirige la Unión de las Asambleas de Dios, la congregación de iglesias evangélicas de Mendoza que reúne a cientos de miles de fieles y representa a la Cámara Regional de Pastores.