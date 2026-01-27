La estrategia financiera que autorizó Cornejo para afrontar la deuda en dólares sin frenar obras

victor fayad alfredo cornejo presupuesto 2026 El ministro de Hacienda encaró la colocación de deuda para pagar vencimientos del 2026 y rollear lo que viene. Foto: Gobierno de Mendoza

Y por otro, se autoriza a colocar otros $471.817 millones para reordenar deudas futuras de 2027 a 2031 y que el peso de los intereses y los plazos de pago sean más manejables para Mendoza y no afecten el equilibrio presupuestario.

Deuda en pesos para cancelar deuda vieja

Como ya viene sucediendo en los últimos años, la Legislatura habilitó con el Presupuesto 2026 la posibilidad de que el Gobierno tome deuda nueva en pesos para cancelar obligaciones de la deuda pública.

Este año, Mendoza debe encarar dos pagos: uno, de casi 120 millones de dólares, de la deuda en moneda extranjera; y otro de $204.000 millones de deuda en pesos.

alfredo cornejo y luis caputo Mendoza ya giró el pedido de autorización a la Nación para colocar deuda de cara a los vencimientos 2026.

Reestructuración de la deuda pública

Además, la estrategia de Víctor Fayad incluye emitir y colocar títulos de deuda por hasta $471.817 millones para operaciones de reestructuración.

Esta cifra surge de la suma de dos componentes: $98.467 millones correspondientes a una emisión que se realizó después de que se presentó el Presupuesto 2026; y $373.350 millones proyectados para amortizaciones de títulos con vencimientos entre los años 2027 y 2031.

Estas maniobras buscan un mejoramiento de los montos, plazos o intereses de las operaciones originales, permitir el cambio de garantías o modificar el costo de los servicios de la deuda para que resulte conveniente a los intereses de Mendoza.

Para ejecutar esta reestructuración de deuda, el Ministerio de Hacienda podrá utilizar diversos instrumentos, incluyendo títulos ajustables por CER, títulos a tasa variable (BADLAR/TAMAR), y títulos a tasa fija, tanto en pesos como en dólares estadounidenses.

La deuda en contexto de crisis

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas explicaron que la colocación de deuda tanto para el pago de vencimientos de deuda como para rollear otros, se debe al escenario de menores recursos con los que cuenta Mendoza.

En 2024, la recaudación cayó 9% y, si bien la provincia mantiene superávit corriente (no tiene déficit y paga sueldos con recursos propios), este se ha comprimido significativamente: de representar 10 puntos del presupuesto en años anteriores, bajó a 5 y se proyecta que en 2026 esté cerca de los 3 puntos.

Obra pública 1.jpg La infraestructura vial es parte del mega plan de inversión previsto por el Gobierno para 2025

Como está menos holgado en ahorros, el Estado sale a buscar fuentes de financiamiento alternativas para cubrir los compromisos de deuda sin que se resienta el plan de obra pública que queda fuera del Fondo del Resarcimiento, que es exclusivo para obras productivas como las relacionadas con energía y caminos.