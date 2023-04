La epidermis de Cambia Mendoza, afectada por un prurito que deja ronchas

Hacia adentro de la UCR mendocina se logró una aproximación a ese delicado equilibrio. Todos los precandidatos radicales que se habían anotado para el Sillón de San Martín se cuadraron ante Cornejo. Unos, convencidos. Otros, no tanto. El único contendiente interno que siguió en pie para pelearle las PASO a Cornejo fue Luis Petri. Este sanmartiniano sabe que lo suyo es testimonial o de posicionamiento, ya que no tiene ninguna chance de poner en un aprieto al ex gobernador.