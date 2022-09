La DGE evalúa cómo compensar el feriado nacional trabajado por los docentes de Mendoza

Particularmente en el ámbito educativo, docentes y no docentes esperan conocer la decisión de la DGE en cuanto a esa "compensación", mientras que el SUTE ya advierte que definir las condiciones de la misma es un derecho del trabajador y no de su empleador, sea el Estado o un privado.

Desde la Dirección General de Escuelas adelantaron este martes a Diario UNO que la situación está en evaluación por parte de los equipos técnicos.

La DGE aún no sabe cuántos docentes asistieron el feriado nacional

No solo aún no se define qué sucederá con la compensación del día para los que cumplieron con sus horas de trabajo en el sector educativo el pasado viernes, feriado nacional, sino que además se desconoce cuál es el porcentaje de docentes que asistió a trabajar y cuál no.

Según explicaron desde la DGE, el sistema GEM en el que se carga oficialmente la asistencia recién arrojará datos certeros a fin de mes, cuando cada establecimiento haga la rendición.

La diferencia fundamental con el registro de los días de paro, en los que el Gobierno supo de manera inmediata los porcentajes de asistencia y ausencia de los docentes a las escuelas, radica en que, al ser un hecho programado, por memorándum se advirtió con anticipación que la carga debía hacerse en el momento.

El feriado nacional se decretó para que "el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia".

¿Se viene un nuevo punto de conflicto entre la DGE y el SUTE?

Tras meses de diferencias por las propuestas salariales, la decisión gubernamental de abrir las escuelas el viernes pasado, decretado feriado nacional por el presidente Alberto Fernández pasada la medianoche, podría ser causal de un nuevo conflicto entre el gremio docente y el Gobierno.

Desde la Dirección General de Escuelas insistieron en que aún "no hay definiciones" respecto de la devolución o el pago de ese día trabajado.

Aunque desde el SUTE ya adelantan que "si se da un día compensatorio, lo tiene que elegir el trabajador; mientras que si se define el pago doble, se tiene que pagar este mes".

Tan clara es la visión que tienen en el gremio que hasta advirtieron al Gobierno para que "deje de creer que nos va a decir cuándo y cómo y dónde nos tomamos el día".

Lo que sí está fuera de discusión es que no se descontará el día a quienes no asistieron. Ese mismo viernes tanto el gobernador Suarez como el ministro Ibañez lo dejaron claro en virtud de que se trató de un feriado nacional que la Provincia debe respetar conforme lo establece el artículo 46 de su Constitución.