Atención jubilados: ANSES adelanta el pago por los feriados del 23 y 24 de marzo

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ANSES adelanta el pago de los jubilados por los feriados de marzo

ANSES implementa cambios en el calendario de pago de marzo de 2026 ya que el lunes 23 es un "día no laborable con fines turísticos" y el martes 24, feriado nacional por el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia".

La Resolución 349/2025 de ANSES, publicada a finales del 2025, oficializa el calendario de pagos para todo el año 2026. En el mismo se observa que el lunes 23 de marzo se les depositaba a los beneficiarios de la máxima con documentos terminados en 0 y 1.

Sin embargo, por decisión del gobierno de Milei, el 23 no habrá pagos y los que debían cobrar esa jornada se les adelanta para el viernes 20, coincidiendo con los los últimos jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Quiénes cobran el viernes 20 de marzo:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 9

Jubilados y pensionados que si superan el haber mínimo: documentos terminados en 0 y 1

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Aumento del 2,88% en marzo para todas las prestaciones de ANSES

En marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES reciben un aumento de 2,88%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, reciben un monto final de $439.600,88.

Mientras que las jubilaciones y pensiones que no superen los $439.600,88recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Por su parte, la máxima pasó a ser de $2.487.063,95.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Calendario completo de jubilados y pensionados en marzo de 2026

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 5: a partir del día 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del día 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del día 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del día 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de marzo de 2026

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo