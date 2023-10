La DGE elaboró una guía para que los docentes traten el tema de los chicos que apuestan on line

Adolescentes con celular.jpg En la DGE preocupan los casos de alumnos de secundaria que hacen apuestas on line con sus celulares en varios colegios de Mendoza.

Para el funcionario, que de profesión es psicólogo, para este tipo de situación es más productivo y recomendable apostar a blanquear la situación con los alumnos, que la opción de prohibirles usar los celulares en las aulas, por ejemplo con una disposición que emita la Dirección General de Escuelas.

"La prohibición como acto para extinguir una conducta es lo menos recomendable. Por experiencia sabemos que no se consigue el efecto deseado y a la vez estas marcando esa conducta como valiosa, osea tiene doble efecto negativo. El mundo adulto no puede no estar en la regulación de esto. No lo recomendaríamos, porque estaríamos convirtiendo a la escuela en un lugar del gato y el ratón. El mecanismo de la comunidad escolar para frenar esto son las normas de convivencia que se elaboran en conjunto", justificó.

En su recomendación a los docentes de plantear y dialogar sobre este tipo de situaciones y los consumos problemáticos, Conocente remarcó la necesidad de problematizar el tema, pero siempre incluyendo la mirada de los mismos alumnos, "si los pibes no son protagonistas del cambio, se quedan afuera y se van a resistir al mismo", advirtió.

►TE PUEDE INTERESAR: Por primera vez, la DGE escuchará leer en voz alta a 22.000 alumnos de primer grado

¿Qué tan fácil se accede a una apuesta on line desde el aula?

El pasado 10 de septiembre, Diario UNO, alertado por la preocupación de docentes, preceptores y padres de chicos de escuelas secundarias que ya habían incursionado en las apuestas on line, se dedicó a rastrear cómo se estaba dando esto en las aulas mendocinas.

Así fue que encontró algunos alumnos que en primera persona contaron qué tan fácil era acceder a este tipo de apuestas.

desercion-escolar-dge5jpg.webp

"Es muy fácil: te pasan un link del juego y un contacto de Whatsapp; escribís pidiendo que querés crearte una cuenta y te responden; te pasan un CBU para que depositen la plata y el usuario y contraseña, y listo; no te piden más nada ni verifican tu edad”, describe el paso a paso uno de los tantos jóvenes que juegan en la web, apostando dinero desde sus billeteras virtuales como –la más popular- Mercado Pago.

Otro aclara que hay sitios que te permiten retirar la ganancia al instante y otros que no "porque te ponen un mínimo para retirar”, con lo cual eso hace que mantengan “atrapado” al jugador.

Lo que debe saber el jugador es, además de que necesita ser mayor de edad para jugar, que hay sitios legales adonde hacerlo y mantenerse a salvo de estafas virtuales o robo de datos personales y financieros. Además, estas plataformas están reguladas y controladas por el Estado, por lo cual aplican medidas de seguridad para el usuario y mecanismos de bloqueo a jugadores que muestren comportamientos compulsivos para prevenir la ludopatía.

En cuanto al acceso de jóvenes de entre 13 y 17 años, algunos establecimientos educativos privados de la provincia han empezado a enviar comunicados a los padres o adultos responsables de esos menores, ya que han detectado dentro de las aulas “alumnos que comentan su participación en juegos de azar de manera online”. Al tiempo que recomiendan un mayor control y seguimiento de los celulares de los chicos y las aplicaciones que descargan para jugar y apostar dinero, tanto como los movimientos en sus billeteras virtuales o en las tarjetas de débito o crédito a las que ellos tengan acceso y facilite la transferencia de dinero.

A qué señales deben estar atentos padres y docentes

Conocente también aportó que para los casos de consumo problemático de este tipo de apuestas on line, hay señales y comportamientos a los que tanto los padres como docentes deben estar atentos.

"Hay señales. Hay cambios de los modos habituales de comportarse, problemas con el dormir porque hay quienes juegan de noche, problemas con la alimentación, de todo lo que requiere de una frecuencia cotidiana. Hay cambio en las relaciones sociales, que se empiezan a acotar. Cambios en el rendimiento escolar, en la forma de comportarse, en el humor, y también pueden darse cambios físicos, por los mismos desórdenes alimenticios y en el sueño. Todos estos indicadores son para que nosotros los adultos estemos atentos, para hacer un acompañamiento", puntualizó.