La denunciante de Correa también involucró a Sedano y a otras 4 mujeres en los hechos de violencia

La situación referida es la que se produjo el viernes 25 de noviembre, en la puerta de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos -edificio que comparte con la UCIM-, cuando manifestantes del SUTE ingresaron por la fuerza al lugar en busca de la funcionaria de la DGE Mariana Caroglio, a quien querían reclamarle en persona por el cierre de cursos y secciones.

Gustavo Correa y Carina Sedano SUTE.jpg La mujer que denunció a Gustavo Correa también involucró a Carina Sedano, secretaria general del SUTE.

Según la denunciante, "en el hecho había mujeres que miraban, participaban y alentaban a que me pegaran para ingresar de la forma violenta".

La acusación contra las mujeres del SUTE y su defensa a Caroglio

En la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía, la mujer de 44 años asegura que con el correr de los días (una semana) pudo recordar caras e identificarlas con ayuda.

En su declaración testimonial, la mujer cuenta con detalle cómo fue la situación y qué acción correspondió a cada uno de los acusados. Como ya hemos contado en ocasiones anteriores, denuncia que fue rasguñada, golpeada en todo el cuerpo, en la vagina, que le tocaron los pechos, que le intentaron bajar el pantalón, le metieron la mano entre las piernas por delante y por detrás, le apoyaron el pene y simularon una situación sexual.

De esto último acusa puntualmente a Gustavo Correa, a quien hace responsable de toda la situación con estas palabras: "De todo esto yo hago responsable a Correa porque no hizo nada para detener la violencia".

Y refiere, ante la pregunta de la Fiscalía, que el hecho duró "unos diez minutos". El mismo quedó registrado en un video en vivo que publicó el medio local La Mosquitera pero su duración es de 4 minutos 22 segundos. Al 1'20'' ya está la Policía en el lugar.

La denunciante también detalla que "en el hecho había mujeres que eran del mismo grupo del SUTE, que se identificaban así con sus pecheras" y que "miraban, participaban y alentaban a que me pegaran para ingresar de la forma violenta al lugar".

Particularmente dice que Carina Sedano y otra mujer "estaban en un costado viendo todo lo que pasa". Que esta segunda persona le dio un manotazo en la cara como para rasguñarla pero que alcanzó a correr la cara; y que empujaba a los demás para que la empujaran a ella.

Agrega más adelante en su testimonio que Sedano, cuando la puerta de la sede ya estaba abierta, le "tiró un manotazo como para rasguñarme en la cara, y siguió junto con los que entraron para reclarmar" y aclara que la persona a la que se refiere es la secretaria general del SUTE.

Sobre otra de las mujeres, la que nombra junto a Sedano, dice que la empujó, que no tuvo empatía con ella, que la puteaba y le decía que no se metiera.

En la descripción nombra a otras tres mujeres más. Sobre la primera dijo que la empujó; sobre la segunda que la apretaba contrala reja e incitaba a que la mantuvieran reducida y le tiraba manotazos; y sobre una tercera mujer a la que nombra como "supervisora" dice que se "comportó de manera ultra violenta". Esta última es la única de las cinco acusadas que no firma el documento del SUTE de apoyo a Correa.

En su declaración testimonial, la denunciante conjetura que el reclamo, las amenazas y la situación violenta en sí se produjeron porque "Caroglio defiende el orden y la justicia".

Mariana Caroglio.jpg Mariana Caroglio, directora de Educación de Jóvenes y Adultos.

"Me decían todo el tiempo que me fuera, que la situación se iba a poner fea y no me convenía, que no se iban a ir hasta que viniera Mariana Caroglio", la directora de Educación de Jóvenes y Adultos de la DGE que no estaba en el lugar.

"Lo que pasa es que Caroglio defiende el orden y la justicia y esta gente, en este caso, hay lugares donde habían pocos profesores y Caroglio decidió su cierre y traslado y eso ha provocado reclamos de parte del SUTE, entre otras cosas", explicó a la Fiscalía.

"Yo que la conozco a Caroglio sé que es una mujer muy comprometida con la educación y con su mejora", les dijo también al fiscal y al secretario antes de detallar los hechos que denunció.

En su explicación también relaciona los hechos con una cuestión política: "Pasa que acá se vincula un tema político porque ella (Caroglio) fue senadora hace poco".

Las imputaciones de las fiscalías

Tras esta ampliación de denuncia, el fiscal Darío Nora decidió imputar por abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves dolosas a Gustavo Correa, Alexis Orlando Palacios Mendez y Marcos Daniel Doña.

También el fiscal Gustavo Stroppiana imputó el miércoles 7 de diciembre a Correa y a otros cuatro sindicalistas por daño simple en concurso real con amenazas coartivas contra la denunciante y Mariana Caroglio.

Hasta el momento no se ha notificado de una imputación ni a Carina Sedano ni al resto de las mujeres que involucró la denunciante en su declaración.

