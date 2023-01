La cúpula kirchnerista anticipó que no acompañará a Alberto Fernández en su visita a Mendoza

“Me he tomado unos días de vacaciones. Me fui el sábado pasado y no sabía que venía el Presidente; me enteré estando acá”, respondió a UNO Lucas Ilardo, jefe de la bancada del FDT en Senadores. Por la misma vía fueron las otras tres referentes, que tampoco acompañarán al mandatario durante su recorrido junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

►TE PUEDE INTERESAR: Al menos 10 vehículos reventaron sus ruedas por una seguidilla de pozos sobre en la ruta 7

Alberto Fernández.jpg Alberto Fernández arrancó el 2023 visitando provincias. Mendoza es la primera conducida por la oposición a la que visitaría en un año electoral.

Según dijeron en su entorno, Anabel Fernández Sagasti no podrá estar por “actividades relacionadas al Senado de la Nación”, a pesar del receso en el que están ambas cámaras (al menos hasta el 23 de enero, cuando se activaría Diputados).

Marisa Uceda sólo aclaró que no estará en Mendoza, y es sabido desde hace días que Flor Destéfanis también está de vacaciones. Lo intempestivo de la visita parece haber jugado en contra de la convocatoria.

En La Paz, el equipo del intendente Fernando Ubieta aseguró que aún no tenían invitación formal, aunque no se descarta que pueda asistir, y quien sí dio un afirmativo rotundo fue el tunuyanino Martín Aveiro: “Por supuesto que voy”, contestó desde el Valle de Uco.

Más tarde también ratificó su presencia el equipo de Emir Félix, quien viajaría muy temprano desde San Rafael hacia el Gran Mendoza. Aún no hay una definición en torno a qué hará Matías Stevanato (Maipú).

También estará Roberto Righi. Entre otras cosas, porque es uno de los anfitriones. La planta depuradora de líquidos cloacales El Paramillo está en Lavalle, y de hecho el cacique norteño ya movilizó a todo su equipo para que se encargue de la previa del acto. A ellos se sumarían legisladores de mucha llegada a él, como Edgardo González. Todos los secretarios de la intendencia también dirán presente.

Otros que también estarán, tanto allí como en el recorrido por la cárcel federal de Cacheuta, serán los referentes del peronismo disidente -más ligado a Alberto Fernández que a Cristina, en este último tiempo-. Según supo UNO, tanto Fernanda Lacoste –quien casi compite por la presidencia del PJ- como Guillermo Carmona y el senador Rafael Moyano estarán allí. Martín Hinojosa, precandidato a gobernador y presidente del INV, también estaría entre las caras conocidas.

Lo que no queda claro es por qué comenzó a circular la versión de que el viaje podía cancelarse. Una fuente de peso en el PJ manejaba ese dato cerca de las 11 de este martes: que el Presidente estaba repensando si venir o no a Mendoza, y que el desplante de Suarez podía tener que ver con esa decisión. A decir verdad, Fernández jamás ratificó oficialmente que vendría.

ilardo pj roll ove.jpg De vacaciones. Ilardo no está en la provincia y es otro de los que no podrán estar presentes.

El gobernador anunció a primera hora en radio Nihuil que no iba a acompañarlo porque no pensaba ser “hipócrita”. Según sus palabras, el malestar que le produjo el laudo contra Portezuelo del Viento de Fernández hace que no tenga ganas de recorrer obras junto al mandatario nacional. A eso se sumó que jamás le había llegado una invitación concreta para confirmar su participación.

Como si esa decisión fuera poco, este diario fue chequeando una por una a todas las figuras mencionadas más arriba. El faltazo de Ilardo, Destéfanis y Sagasti es un dato llamativo para muchos, y por más que los dos primeros hayan acreditado estar de vacaciones, no faltan quienes consideran que sus ausencias pueden leerse en términos políticos.

► TE PUEDE INTERESAR: "No quiero ser hipócrita y no voy a acompañar a Alberto Fernández en esta visita"

El recorrido de Alberto Fernández en Mendoza

De acuerdo a los datos que se manejan, el Presidente llegaría a media mañana de este miércoles y su intención es inaugurar la ampliación de la planta purificadora de líquidos cloacales El Paramillo y otra serie de obras en la cárcel federal de Cacheuta. Estaría acompañado por el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y también se espera la presencia del titular de Infraestructura, Mario Isgro.

Gabriel Katopodis Mario Isgro.jpg Mario Isgró, ministro de Infraestructura, acompañaría al titular de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Aseguran que tienen buen vínculo.

Sería la tercera visita del mandatario a la provincia, ya que estuvo presente durante los festejos vendimiales, a principios de marzo de 2021, cuando el país recién empezaba a recuperarse post cuarentena pandémica. Más tarde vino acompañado del ex ministro de Desarrollo Industrial, Matías Kulfas, al acto de capitalización de IMPSA. Luego de eso, que fue a principios de junio de aquel año, no volvió a Mendoza.

Es decir que hace casi 19 meses que el líder del Frente de Todos no toca suelo provincial, algo que podría romperse en las próximas horas. En el medio, ya lo recordó este martes Rodolfo Suarez, hubo un laudo en contra de la Provincia y a favor de los intereses de La Pampa (y otras jurisdicciones del Coirco) en torno a Portezuelo del Viento.

► TE PUEDE INTERESAR: Katopodis garantizó que terminará la Variante Palmira a pesar del fallo que otorga más fondos a CABA