La Corte rechazó el recurso extraordinario que presentó Janina Ortiz en la causa de amenazas

Janina Ortiz-Daniel Orozco.jpg El ex intendente Daniel Orozco y su esposa, la diputada suspendida Janina Ortiz. Podría ser citada en las próximas horas para ser imputada por coacción y amenazas. Nicolás Rios

Estas denuncias de una empleada municipal derivaron en otra causa, la que sigue el camino de los fondos municipales en la que funcionarios se habrían enriquecido por licitaciones y contrataciones "turbias".

Ortiz fue suspendida en sus funciones de diputada provincial el pasado 27 de marzo por sus pares en la Legislatura. La ex funcionaria de Las Heras también dejó de percibir su dieta, ya que sus compañeros consideraron que tenía una "conducta indigna".

Qué dice el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Este martes los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio no consideraron el recurso extraordinario, con reserva federal -es decir que tenga un camino a la Corte nacional- "en razón de que no fue interpuesto con sentencia definitiva y no se advierte la existencia de una cuestión federal en los planteos formulados".

Con este criterio, los magistrados entendieron que directamente la presentación no reunía los requisitos formales para su tratamiento y ordenó devolver la investigación al tribunal de origen.

Entre los argumentos que resaltó el fallo se encuentra el análisis del procurador Alejandro Gullé, quien consideró que "si bien se han agotado las instancias provinciales, el recurso extraordinario no ha sido contrapuesto contra una sentencia definitiva como requiere el art.14 de la ley 48 y del artículo 3 inc. a) de la Acordada 4/2007 de la CSJN)".

La defensa de Janina Ortiz para llegar a la Corte

Los abogados de Janina Ortiz plantearon este recurso extraordinario el pasado 8 de abril, al considerar que "hay un gravamen definitivo e irreparable por el rechazo de planteos de inconstitucionalidad y casación anteriores".

La Corte tampoco aceptó presentaciones anteriores de la defensa en la causa de las cooperativas, que también avanza en la Justicia de Mendoza.

Para los patrocinantes de Ortiz los magistrados incurrieron en "un supuesto de arbitrariedad por falta de fundamentación y que ello produjo una grave afectación al debido proceso y los derechos de defensa en juicio y juez natural por encontrarse su defendida bajo un proceso penal bajo un juez que entiende ilegítimo".

Además esgrimieron que se le negó explicar la defensa en una audiencia oral.

