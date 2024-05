La CGT denunció un "ajuste brutal" confirmó el paro general y marchó en Plaza de Mayo

En declaraciones a C5N, el cosecretario general Pablo Moyano analizó la media sanción de la ley Bases en Diputados. "Horrible, triste y amargado como todos los trabajadores" expresó mientras se dirigía rumbo a la conferencia de prensa de la central obrera.

Además, dejó un mensaje de cara a la votación del proyecto en el Senado: "Los senadores del peronismo se comprometieron a no votar esta ley", manifestó Moyano este miércoles.

Héctor Daer, otro de los hombres fuertes de la CGT apuntó contra los diputados de la UCR que facilitaron los votos para la media sanción de la ley Bases en el Congreso: "No es ni un proyecto nuestro ni acordado. Es un proyecto del Poder EJecutivo, sobreactuado drásticamente por un sector del bloque radical, corriendo por derecha al Gobierno de Milei. Este muchacho cordobés está absolutamente perdido en el escenario político e ideológico de nuestro país".

El comunicado de la CGT

Bajo la consigna “En defensa de los derechos Laborales, sociales, previsionales y del modelo sindical", la CGT se moviliza este miércoles al Monumento al Trabajo, y en un comunicado contra el presidente, Javier Milei advirtieron sobre un “ajuste brutal” y denunciaron que su gestión "no tiene un plan económico sustentable".

“Transitamos un grave momento como país y como sociedad. Un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida 'libertad de mercado', implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados. Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra”, dice el mensaje.

“Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impide la adecuada actualización de los salarios; recesión y aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los índices de consumo básicos, que —en la práctica— representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía”, añade sobre los límites salariales que propone la Ley Bases.

El texto, además, menciona “un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales".

Asimismo, añade que estos datos "son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables. Todo esto ante un gobierno que no muestra un programa económico sustentable ni consistente, que no proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro, ni hacia un crecimiento integral con inversión productiva y no solo financiera”.

“Un gobierno sin diálogo social, que sólo se vincula con los representantes de intereses amigos, que agrede y deshecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad”, suma el texto.

“Convocamos y ponemos a consideración pública de todos los actores sociales e institucionales, la construcción de un programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una Agenda de diálogo para una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades”, pidieron los gremios en su documento.