En vivo: Alfredo Cornejo brinda su discurso anual en la apertura de las sesiones ordinarias

"Argentina no puede perder cuatro años más y necesita reformas inmediatas. No hay lugar para las grietas antojadidas ni para sensibilerías personales", dijo.

Y pregonó la importancia de "darle herramientas al Gobierno nacional". De todas maneras, puntualizó también que "éste tiene la responsabilidad de ver más allá de sus dogmas".

Y valoró el llamado al Pacto de Mayo y manifestó su apoyo a la Ley Bases.

►TE PUEDE INTERESAR: El día en que a la provincia y al gobernador se les toma examen

Embed - Canal 7 Mendoza en vivo

Puntos claves del discurso que se espera de Alfredo Cornejo

Si es coherente con la austeridad que viene pregonando en estos 5 meses de gestión, forzado por un contexto de ajuste, no habría razón para esperar que el gobernador Alfredo Cornejo haga anuncios rimbombantes en su primer discurso ante la Legislatura este 1 de mayo, decía la periodista de UNO Rosana Villegas en su anuncio.

Se espera que los ejes del discurso se concentren en reformas en Seguridad, Educación y en la ansiada reactivación minera. También habría un capítulo dedicado al Código de Aguas.

La vicegobernadora Hebe Casado en la Asamblea Legislativo.jpg Andrés Lombardi, Hebe Casado y Martín Kerchner recibieron al gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura de Mendoza. Foto Nicolás Rios/ Diario UNO

La lógica cornejiana se basará en destacar cambios progresivos y pequeñas reformas que ya viene aplicando su gobierno y otras que planea llevar en breve a esa Casa de las Leyes. "No hay por qué generar demasiadas expectativas que después no se puedan cumplir porque la realidad macroeconómica no acompañó o se demoró en reactivarse", dicen por lo bajo en los alrededores de la oficina del mandatario.