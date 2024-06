La Cámara de Casación decidió que el ex juez Walter Bento siga preso mientras es juzgado

Juez Daniel Petrone.jpeg Daniel Petrone, juez de la Cámara de Casación Penal, confirmó la prisión preventiva de Walter Bento.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Salzmann: el empleado del lubricentro se juega su última ficha para evitar el juicio

La decisión de la Cámara de Casación Penal

Casación-Bento.jpeg

El nuevo capítulo del caso Walter Bento

Bento está con prisión preventiva desde el 8 de noviembre último, poco después de que el Jury de Enjuiciamiento lo destituyó por mal desempeño y lo despojó de los fueros de magistrados que lo mantuvieron libre durante la pesquisa y el comienzo del debate por asociación ilícita.

Desde entonces, los abogados defensores presentaron una batería de recursos para que le permitieran ser juzgado en libertad. Todos fracasaron.

El último pronunciamiento del Poder Judicial de la Nación se conoció este jueves.

El camarista Daniel Petrone, quien emitió el voto de preopinión al que adhirieron sus colegas Carlos Mahiques y Javier Carbajo, dijo:

"Las discrepancias valorativas expuestas por la parte recurrente, más allá de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad" "Las discrepancias valorativas expuestas por la parte recurrente, más allá de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad"

Los defensores Felipe Salvarezza y Mariano Fragueiro Frías cuestionaron la decisión del TOF 2 de Mendoza de revalidar la prisión preventiva del ex juez federal, que ejerció durante 17 años.

El camarista Mahiques señaló al respecto:

"El nuevo pronunciamiento emitido por el tribunal a quo -TOF 2- se ajusta ahora a las premisas consignadas por esta Sala referidas a la insuficiente fundamentación de su anterior resolución. En esta oportunidad las juezas expresaron adecuadamente las razones que determinaron su decisión y no se verifica -ni el recurrente logra demostrar-, que medie vicio alguno de fundamentación que lleve a la descalificación de la resolución impugnada por vía de la doctrina de la arbitrariedad o graves defectos del pronunciamiento" "El nuevo pronunciamiento emitido por el tribunal a quo -TOF 2- se ajusta ahora a las premisas consignadas por esta Sala referidas a la insuficiente fundamentación de su anterior resolución. En esta oportunidad las juezas expresaron adecuadamente las razones que determinaron su decisión y no se verifica -ni el recurrente logra demostrar-, que medie vicio alguno de fundamentación que lleve a la descalificación de la resolución impugnada por vía de la doctrina de la arbitrariedad o graves defectos del pronunciamiento"

► TE PUEDE INTERESAR: La supuesta pirómana de Zapata Goma quedó internada en El Sauce pero no está imputada ni detenida