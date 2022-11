Leticia Katzer 3.jpg Katzer dice que pasó momentos difíciles en su vida pero que Lavalle siempre la recibió "como si fuera mi familia".

Katzer 3.jpg El caballo es la única forma de llegar a algunos parajes lavallinos.

Los nómades, las energías renovables y los libros

Muchas investigaciones más tarde, la académica decidió radicarse en Lavalle. Sacó un préstamo hipotecario y se hizo una casa. "Y al principio era 'una investigadora del Conicet'; pero la realidad me fue llevando a ver las demandas de este pueblo y a tener ganas de hacer cosas que van más allá de la tarea científica".

Dice que en la medida en que intentó salirse del rol de mera analista, las cosas empezaron a complicarse. "Un paso clave fue hacer el documental Nómadas. La búsqueda compartida. A partir de esa película me contactó una ONG francesa, Electriciéns Sans Frontiéres (Electricistas Sin Fronteras) e iniciamos un desarrollo con energías limpias, que terminó con la entrega de 70 lámparas solares".

Katzer 8.jpg Katzer se contactó con una ONG francesa que se especializa en energías limpias.

-Después vino la colección de libros...

-Hicimos la colección de libros Distritos y comunidades del departamento de Lavalle rescatando los saberes, las prácticas y las actividades productivas de cada lugar. Con ese laburo recorrí todo el departamento, y hoy en cada rincón hay una familia que me conoce y me cuenta cómo es la situación en su zona. Creamos unos foros ambientales e incluso hicimos el primer encuentro interpartidario lavallino, donde participaron fuerzas políticas muy diversas. Al ir concretando más acciones, empecé a sentir más trabas por el lado del municipio.

-¿Como cuáles?

-Siento que tengo vedado el espacio público en Lavalle, porque claramente empezó a generarse una disputa con el oficialismo. Y como no tenía apoyo municipal, salí a buscar puerta por puerta a las empresas y cooperativas y muchas me ayudaron para armar la fundación Vincular, que hoy agrupa a nuestro equipo de trabajo. Luego me di cuenta que aun así seguía encontrando trabas. Entonces cobró fuerza la idea de ir directamente por la gestión del municipio.

Katzer 5.jpg Katzer coordinó una colección de libros que rescata los saberes y prácticas de los diferentes distritos lavallinos.

-Pero vos sos afiliada al PJ...

-Estoy afiliada al PJ desde hace años. Y es claro que en Lavalle el peronismo necesita una renovación. Durante las elecciones pasadas, el 11% de los vecinos votó en blanco y aparecieron fuerzas nuevas. El partido verde logró un 5%, los que se presentaban como Mendoexit otro 5%. Es evidente que la gente se cansó de las viejas formas de la política.

De esta forma, Katzer empezó liderar un grupo que la propone como candidata a la intendencia. "No nos interesa negociar cargos ni nada de eso, porque ninguno de nosotros vive de la política", enfatiza ella. Y a pesar de que desde el PJ provincial se bajó la orden de no competir en las internas partidarias del próximo diciembre, la antropóloga subraya que tiene todas sus fichas puestas en la próxima instancia: las PASO.

"No hay que confundir crítica con enojo. Yo no tengo ganas de cuestionar al righismo porque sí. No pierdo el tiempo en eso. Me interesa poner en valor los conocimientos y las prácticas de nuestra gente, en un departamento que siempre ha sido considerado como pobre y en realidad tiene un potencial enorme", argumenta Katzer.

Katzer 6.jpg Como investigadora de planta del Conicet, Katzer ha visitado numerosos hogares a lo largo y ancho del territorio lavallino.

Lavalle, un bastión peronista pero con matices

Lavalle es hoy una de las 6 intendencias que el PJ ha logrado conservar frente al exitoso ciclo electoral de Cambia Mendoza que se consolidó desde 2015.

Roberto Righi está en su cargo desde 2001, tras la muerte en un accidente vial del entonces intendente Carlos Masoero (1999-2001). El righismo ganó las elecciones de 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019.

Y aunque en los próximos comicios la ley le impedirá a actual jefe comunal presentarse de nuevo para conducir ese departamento que el justicialismo lidera desde hace 35 años, seguramente él intentará elegir a un sucesor entre los cuadros propios. Suenan los nombres del secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos Rolando Romera, el senador Gerardo Vaquer y el diputado Edgardo González, entre otros.

Y además están, claro, los candidatos que presentarán las otras fuerzas políticas.

En esas arenas movedizas se meterá Leticia Katzer, desde un peronismo menos "tradicional" y con un perfil de outsider que podría favorecerla a la luz de las tendencias que se verifican en la política reciente, con referentes que vienen de otros ámbitos y con la impronta femenina cada vez más patente.

Leticia Katzer 9.jpg Recorrido: propios y ajenos reconocen en Katzer a una incansable caminadora de los barrios de Lavalle.

Cerca del final de la entrevista, la antropóloga admite que el camino electoral no será fácil, como tampoco lo sería una eventual gestión del municipio. De todos modos, las reflexiones siempre terminan en una frase: "yo ya me entregué completamente a este departamento, es como si fuera mi familia".

-¿Qué lectura hacés del rol que ha cumplido Lavalle en la historia de la provincia?

-Es un departamento que fue devastado por el extractivismo. Primero por la leña, porque toda la calefacción, el combustible de las cocinas y de los ferrocarriles que se usaban en la ciudad de Mendoza se sacó de nuestro bosque nativo; y ahora no son capaces de ayudarnos ni siquiera asfaltando calles. Con el agua lo mismo: se hicieron diques más arriba y nosotros nos quedamos con ríos secos. Ahora hasta vienen a llevarse la arena que quedó.

-¿Qué hizo que te engancharas con este departamento hasta el punto de querer ser intendenta?

-Tres cosas fundamentales: una, la diversidad cultural. Otra, que yo atravesé en mi vida personal momentos muy dolorosos y sentí que Lavalle me adoptó con cariño. Tengo padres y abuelos adoptivos en este terruño donde me siento querida. Y en tercer lugar, yo tuve una infancia muy vinculada a mis abuelos en General Alvear, y lo que se vive en la tierra lavallina hoy se parece mucho a lo que yo sentía en su momento allá, con sus tradiciones, sus fabricantes de vino casero, su nobleza.