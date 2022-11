Por los daños de las heladas, 400 productores del Este pidieron la renuncia de Sergio Marinelli

"Lo que pedimos es la renuncia de todas las autoridades de Irrigación, incluido Marinelli por el mal funcionamiento de la distribución del riego. La helada estaba pronosticada y todos sabíamos que nos iba a golpear, por eso hubo pedidos a los inspectores de cauce y los subdelegados pero el agua apareció al día siguiente de la helada, cuando ya no había nada para regar", contó Yamil Tupaye, un productor vitivinícola que tuvo pérdidas de entre el 80% y el 100% en sus fincas del Este.

Si bien la helada del martes 1 de noviembre no sólo fue tardía, sino que también tuvo registros muy bajos, ya que hubo sectores en los que la temperatura llegó a -5 grados, y en varias zonas no alcanzó con las quemas intencionales de los productores, hay quienes aseguran que si hubiesen tenido disponibilidad de riego, habrían bajado notoriamente el daño de la helada.

"Los que tuvieron riego disponible hoy registran un daño del 10% y nosotros que no tuvimos agua hemos perdido más del 70% en las fincas que tenemos en San Martín y Junín. Nosotros fuimos de los que pedimos agua a los inspectores de cauce y no quisieron ceder, mandaron el agua al día siguiente como riéndose de nosotros en la cara. Si la hubieran mandado hoy no tendríamos que estar pidiendo ayuda ni subsidios al Estado", denunció Lucas Niven y reflejó su enojo en sus redes sociales. Niven es enólogo y productor vitícola de Junín. También junto con su familia, son propietarios de una bodega.

Twit de Niven por el daño de las heladas.JPG

Uno por uno los pedidos de los productores a Rodolfo Suarez

De la reunión de productores autoconvocados que se realizó en la noche del jueves en el club de Montecaseros, en San Martín, también salió una lista con pedidos puntuales que elevarán en las próximas horas al gobernador Rodolfo Suarez.

Allí figuran la solicitud de créditos blandos de $500.000 por hectárea a pagar en 10 años con dos de gracia, a devolver como mínimo a 5 años, para los productores afectados por la helada, subsidios de $50.000 por hectárea a los contratistas y exención del pago de todos los impuestos provinciales y nacionales para los productores que puedan demostrar haber perdido más del 40% de su producción.

Para el caso de los impuestos nacionales habrá que esperar a que la Nación declare la emergencia agropecuaria para Mendoza, como ya pidió el Gobierno provincial y a lo que se acoplaron también 7 legisladores nacionales, con proyectos unificados en el Congreso.

A esos pedidos, los productores de la zona Este sumarán también un subsidio eléctrico para aquellos que tengan pozos de agua para el riego.

El descargo de Irrigación

Desde el Departamento General de Irrigación salieron a responder los furiosos reclamos de los productores del Este e hicieron foco en cómo se definen los turnos de riego y cuando es eficiente regar para mitigar el efecto de una helada.

"Nosotros dejamos de tener un sistema rígido de riego y creamos hace tiempo la cuenta de agua, que establece qué cantidad de agua por hectárea se tendrá disponible en el año. A esa cuenta de agua la manejan los inspectores de cauce, pero nuestra propuesta siempre fue que los productores colaboraran para definir la forma de regar según sus demandas", comenzó diciendo Sergio Marinelli, titular de Irrigación.

Según el funcionario, desde Irrigación le dan libertad al inspector de cauce para definir ese riego, pero también resaltó que el análisis post helada "obliga a ver si ese inspector tenía la disponibilidad de agua antes del evento metereológico, así como también si el momento en que los productores pidieron el agua era el adecuado para mitigar la helada, porque con heladas de esta intensidad y prolongación, probablemente hubiese sido necesario regar dos días antes", analizó.

Imagen del registro de la helada en una finca de Este.jpg

De acuerdo a la experiencia que les dejaron anteriores eventos metereológicos, el riego tiene mayor efectividad en heladas de hasta -2 grados que no sean demasiado prolongadas en el tiempo: la helada del martes superó en varias zonas los -5 grados y se mantuvo por varias horas.

"Las heladas que tuvimos fueron mixtas, porque no sólo hubo registros de menos de 5 grados bajo 0, sino también tuvimos un frente frío que hizo que en algunas fincas la vid estaba congelada arriba, pero no abajo. Eso explica que aún con suelo húmedo no se iba a poder mitigar la helada con una lucha pasiva como la que se hace con el riego", coincidió el ingeniero Fabián Tozzi, coordinador de Extensión del Centro Regional de Mendoza- San Juan del INTA.

Ya se publicó el decreto que oficializa la emergencia agropecuaria

El Gobierno de Mendoza, a través del decreto 1975 del Ministerio de Economía y Energía publicado este viernes en el Boletín Oficial, oficializó el estado de emergencia y desastre agropecuario en todas las zonas en donde fueron duramente afectadas por heladas tardías.

"Declarar en Estado de Emergencia Agropecuaria y/o Desastre Agropecuario a los predios rurales que hayan sufrido pérdidas de significación en sus cultivos, sobre la base de las denuncias formuladas por los productores y las verificaciones técnicas realizadas por el Organismo competente", expresa en el Boletín.

Además aclaran que se declara el Estado de Emergencia Agropecuaria a las "propiedades rurales ubicadas en zonas bajo riesgo y que hayan sufrido un daño del 50% y hasta el 79% en su producción".

Por su parte, el Estado de Desastre Agropecuario es para las "propiedades rurales ubicadas en zona de riego y que hayan sufrido un daño del 80% o superior en su producción".

Todos los productores que sufrieron daños podrán acceder a beneficios que se activan de manera automática. "Los Estados de Emergencia Agropecuaria y de Desastre Agropecuario abarcarán el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2024", expresa el decreto.

Esta medida alcanza a 135 distritos de 15 departamentos de la provincia de Mendoza.

Zonas de Estado de Emergencia Agropecuaria

Región Centro

San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta, Pareditas y VillaSan Carlos

Tunuyán: Colonia Las Rosas, El Algarrobo, El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Árboles, Los Chacayes, Los Sauces, Tunuyán, Villa Seca y Vista Flores;

Tupungato: Anchoris, Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, La Carrera, San José, Tupungato, Villa Bastias y Zapata;

Región Este

Junín: Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña; LA PAZ La Paz, Villa Antigua y Las Chacritas;

Rivadavia: Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro;

San Marín: Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas;

Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida

Región Norte

Guaymallén: Buena Nueva, Colonia Segovia, El Sauce, Km 11, Km 8, La Primavera, Los Corralitos y Rodeo de la Cruz;

Las Heras: Capdevilla, El Algarrobal, El Borbollón yEl Pastal;

Lavalle: Costa de Araujo, El Carmen, El Chilcal, El Plumero, El Vergel, Ing. Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Asunción, La Holanda, La Palmera, La Pega, Las Violetas, Paramillo, Tres de Mayo y Tulumaya;

Luján de Cuyo: Agrelo, Carrizal, Chacras de Coria, Las Compuertas, Luján, Mayor Drummond, Perdriel, Ugarteche y Vistalba

Maipú: Barrancas, Coquimbito, Cruz de Piedra, Fray Luis Beltrán, Gral. Gutiérrez, Gral. Ortega, Lunlunta, Luzuriaga, Maipú, Rodeo del Medio, Russell y San Roque

Región Sur

General Alvear: Alvear Oeste, Bowen, Gral. Alvear y San Pedro de Atuel

San Rafael: Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Malvinas, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa 25 de Mayo y Villa Atuel

Zonas de Estado de Desastre Agropecuario

Región Centro

San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta, Pareditas y Villa San Carlos

Tunuyán: Colonia Las Rosas, El Algarrobo, El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Árboles, Los Chacayes, Los Sauces, Tunuyán, Villa Seca y Vista Flores

Tupungato: Anchoris, Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, La Carrera, SanJosé, Tupungato, Villa Bastias y Zapata

Región Este

Junín: Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodriguez Peña; LA PAZ La Paz, Villa Antigua y Las Chacritas

Rivadavia: Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro

San Martín: Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas;

Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa

Región Norte

Guaymallén: Buena Nueva, Colonia Segovia, El Sauce, Km 11, Km 8, La Primavera, Los Corralitos y Rodeo de la Cruz

Las Heras: Capdevilla, El Algarrobal, El Borbollón y El Pastal

Lavalle: Costa de Araujo, El Carmen, El Chilcal, El Plumero, El Vergel, Ing. Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Asunción, La Holanda, La Palmera, La Pega, Las Violetas, Paramillo, Tres de Mayo y Tulumaya

Luján de Cuyo: Agrelo, Carrizal, Chacras de Coria, Las Compuertas, Luján, Mayor Drummond, Perdriel, Ugarteche y Vistalba

Maipú: Barrancas, Coquimbito, Cruz de Piedra, Fray Luis Beltrán, Gral. Gutiérrez, Gral. Ortega, Lunlunta, Luzuriaga, Maipú, Rodeo del Medio, Russell y San Roque

Región Sur

General Alvear: Alvear Oeste, Bowen, Gral. Alvear y San Pedro de Atuel

San Rafael: Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Malvinas, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa 25 de Mayo y Villa Atuel.