Junín impulsa una nueva línea de calzados que capacitará a 17 vecinos

El Gobierno, la Municipalidad de Junín y la empresa Junín Punto Limpio confirmaron una nueva línea de fabricación de calzados que beneficiará a 17 vecinos del departamento.
La iniciativa es parte del programa Pre-Enlace Plus de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, que aportará más de $10.000.000 para sostener el proceso formativo y la etapa productiva.
Durante el lanzamiento de la capacitaciónestuvo presente la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, acompañando al intendente Mario Abed y a otras autoridades municipales en el inicio formal del proyecto.
La iniciativa contempla un ciclo de 6 meses que combina capacitación técnica, desarrollo de habilidades blandas y producción real dentro de la planta de Junín Punto Limpio.
Los participantes realizarán una primera etapa de formación intensiva de 3 meses, seguida por una prórroga productiva de igual duración que incluye actividades de fabricación y comercialización.
La división de tareas entre Junín, la Provincia y la empresa
El proyecto estará dividido en tareas, según informaron desde el Gobierno:
- La Subsecretaría de Empleo y Producción aportará la inversión y supervisión general del programa.
- La Municipalidad de Junín brinda infraestructura, logística y acompañamiento territorial
- Junín Punto Limpio suma un aporte de $12 millones en maquinarias para la implementación de la nueva línea de calzado, además de facilitar el espacio de trabajo y colaborar en el reclutamiento y acompañamiento técnico de los participantes.
Los trabajadores recibirán un incentivo económico mensual equivalente al 15% del salario mínimo, vital y móvil, transferido directamente a su cuenta bancaria y sujeto al cumplimiento de asistencia y actividades.
Asimismo, el programa prevé un aporte equivalente para la empresa por cada participante, destinado a fortalecer la etapa productiva.