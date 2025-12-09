Inicio Política Junín
Junín impulsa una nueva línea de calzados que capacitará a 17 vecinos

La inversión de Empleo y Capacitación provincial incluye $10 millones y $12 millones en maquinarias de Junín Punto Limpio en la planta del departamento

Por UNO
Emilce Vega, durante el inicio de las capacitaciones del programa.

El Gobierno, la Municipalidad de Junín y la empresa Junín Punto Limpio confirmaron una nueva línea de fabricación de calzados que beneficiará a 17 vecinos del departamento.

La iniciativa es parte del programa Pre-Enlace Plus de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, que aportará más de $10.000.000 para sostener el proceso formativo y la etapa productiva.

Durante el lanzamiento de la capacitaciónestuvo presente la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, acompañando al intendente Mario Abed y a otras autoridades municipales en el inicio formal del proyecto.

La empresa Punto Limpio Junín aportará la maquinaria.

La iniciativa contempla un ciclo de 6 meses que combina capacitación técnica, desarrollo de habilidades blandas y producción real dentro de la planta de Junín Punto Limpio.

Los participantes realizarán una primera etapa de formación intensiva de 3 meses, seguida por una prórroga productiva de igual duración que incluye actividades de fabricación y comercialización.

La división de tareas entre Junín, la Provincia y la empresa

El proyecto estará dividido en tareas, según informaron desde el Gobierno:

  • La Subsecretaría de Empleo y Producción aportará la inversión y supervisión general del programa.
  • La Municipalidad de Junín brinda infraestructura, logística y acompañamiento territorial
  • Junín Punto Limpio suma un aporte de $12 millones en maquinarias para la implementación de la nueva línea de calzado, además de facilitar el espacio de trabajo y colaborar en el reclutamiento y acompañamiento técnico de los participantes.

Los trabajadores recibirán un incentivo económico mensual equivalente al 15% del salario mínimo, vital y móvil, transferido directamente a su cuenta bancaria y sujeto al cumplimiento de asistencia y actividades.

Asimismo, el programa prevé un aporte equivalente para la empresa por cada participante, destinado a fortalecer la etapa productiva.

