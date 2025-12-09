Un oficial retirado de la Prefectura Naval Argentina se quitó la vida se mató luego de protagonizar una acalorada pelea con su esposa por las fiestas Navidad y Año Nuevo, en su departamento de Las Cañitas, Buenos Aires. La noticia conmocionó a todo su círculo íntimo y allegados.
Terrible
Un hombre se mató tras una pelea con su esposa al ver cómo pasaban las fiestas de Navidad y Año Nuevo
El hombre se quitó la vida en su despacho, instantes después de protagonizar una pelea con su mujer por ver dónde pasaban Navidad y Año Nuevo
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la mujer llamó al 911 para alertar que su marido, un hombre de 82 años, ingresó a su despacho y se efectuó un disparo de arma de fuego.
Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B concurrieron al departamento ubicado en el edificio de la calle Huergo al 300, donde solicitaron la presencia del SAME.
Personal de salud entró al domicilio y constató el deceso del ex prefecto tras la pelea.
Pelea con saldo trágico tras discutir por Navidad y Año Nuevo
El damnificado habría tomado la decisión luego de la pelea con su esposa el lugar en el que disfrutarían Navidad y Año Nuevo.