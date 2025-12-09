Inicio Policiales pelea
Un hombre se mató tras una pelea con su esposa al ver cómo pasaban las fiestas de Navidad y Año Nuevo

El hombre se quitó la vida en su despacho, instantes después de protagonizar una pelea con su mujer por ver dónde pasaban Navidad y Año Nuevo

La pelea entre un hombre y una mujer por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, dejó una persona muerta.

Un oficial retirado de la Prefectura Naval Argentina se quitó la vida se mató luego de protagonizar una acalorada pelea con su esposa por las fiestas Navidad y Año Nuevo, en su departamento de Las Cañitas, Buenos Aires. La noticia conmocionó a todo su círculo íntimo y allegados.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la mujer llamó al 911 para alertar que su marido, un hombre de 82 años, ingresó a su despacho y se efectuó un disparo de arma de fuego.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B concurrieron al departamento ubicado en el edificio de la calle Huergo al 300, donde solicitaron la presencia del SAME.

Personal de salud entró al domicilio y constató el deceso del ex prefecto tras la pelea.

Pelea con saldo trágico tras discutir por Navidad y Año Nuevo

El damnificado habría tomado la decisión luego de la pelea con su esposa el lugar en el que disfrutarían Navidad y Año Nuevo.

