Julio Cobos se bajó de la pelea por la gobernación en las elecciones 2023: "No, ya está"

alfredo cornejo elisa carrio julio cobos.jpg Alfredo Cornejo, Lilita Carrió y Cobos, figuras de la coalición opositora.

"En Mendoza seguramente habrá elecciones anticipadas en los municipios del PJ, donde el 30 de abril harían las PASO. Desde la UCR estamos apostando a la unidad en el Frente Cambia Mendoza a ver cómo sorteamos las etapas y qué apoyo recibe cada uno de nuestros candidatos" "En Mendoza seguramente habrá elecciones anticipadas en los municipios del PJ, donde el 30 de abril harían las PASO. Desde la UCR estamos apostando a la unidad en el Frente Cambia Mendoza a ver cómo sorteamos las etapas y qué apoyo recibe cada uno de nuestros candidatos"

Cómo sortear los problemas con los partidos asociados mayoritarios en Cambiemos, en referencia al PRO y la Coalición Cívica, es otra de las ocupaciones del radicalismo, dijo Cobos en diálogo con el programa Primeras Voces en radio Nihuil.

"Tenemos problemas en Córdoba, La Rioja y Neuquén" "Tenemos problemas en Córdoba, La Rioja y Neuquén"

► TE PUEDE INTERESAR: Dos senadores, secretarios de Marcelino, abogados y docentes son los candidatos en Guaymallén

El papel de la UCR y la pretensión K de juzgar a la Corte nacional

Aseguró el ex gobernador que el radicalismo "no va a dar quórum" en la pretensión del kirchnerismo de someter a juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Discutimos "no participar, no sumarnos. Quedamos en ver qué se decide. No vamos a dar quórum en la comisión de juicio político. Esto es un show, es distractivo"

Al gobierno nacional, dijo Cobos, sólo le interesa el tema judicial. Está concentrado en eso desde que asumió hace casi 4 años.

"La reforma judicial y la reforma de la Procuración, y todo ha sido frenado en la Cámara de Diputados porque en el Senado, si fuera por el Senado, ya habrían aprobado todo" "La reforma judicial y la reforma de la Procuración, y todo ha sido frenado en la Cámara de Diputados porque en el Senado, si fuera por el Senado, ya habrían aprobado todo"

- ¿Cómo se van a resolver las candidaturas en el frente nacional, teniendo en cuenta que en el Pro ya hay varios anotados? ¿Con unas PASO o una discusión interna?

- Habrá que ver porque (Horacio Rodríguez) Larreta ha tenido una reunión importante en el sur del país y, según comentarios, va a tener otra con Bullrich. Él tiene la chance de ser ordenador en el Pro. Hay que respetar el proceso de las PASO; las primarias son para los que tengan aspiraciones. La decisión, en este tipo de casos, no es de los partidos sino de la ciudadanía.

► TE PUEDE INTERESAR: El intendente de San Carlos es el único rebelde de Cambia Mendoza que baraja desdoblar las elecciones