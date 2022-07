Julio Cobos: "Massa ha generado expectativas que los mercados han apoyado"

El diputado de Juntos por el Cambio sostuvo que el tigrense deberá potenciar e incentivar cada una de las áreas de la economía a través de mecanismos de alivio fiscal, y aseguró que no hay margen para anuncios "tibios", en referencia a las primeras definiciones que brindará el superministro el miércoles próximo.

"Cuando se fue Martín Guzmán puse en redes que hacía falta una figura de peso político o una figura relevante en la economía. Es más, lo consulté a Massa por un paquete de leyes, y me dijo que no había nada en ese momento", reveló Cobos sobre el breve paso de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda.

No quiere que a Massa le vaya mal

Cobos habló de la interna de Juntos por el Cambio y calificó que pensar en las elecciones presidenciales de 2023 y apelar a que al flamante superministro le vaya mal es una posición "egoísta".

"Uno es egoísta si piensa en 2023 y si quiere que a Massa le vaya mal. Eso no sirve. Venimos advirtiendo que el Presidente debe ejercer la autoridad, y si el Gobierno genera condiciones y apunta a bajar los impuestos va a contar con nosotros", afirmó.

Para Cobos, Massa configura "la última carta que le queda al Gobierno" frente a la crisis, y señaló que esa condición le permitirá tener libertades de gestión y autonomía para tomas definiciones.

"No va a poder recibir muchos condicionamientos porque es la bala de plata del Gobierno, y se va a manejar con autonomía, y esperemos que sea este Massa mirando al multilateralismo, pero no mirando a Venezuela con buenos ojos, el que mira a la producción, y que no se deje condicionar. Sabe que si quiere tener aspiraciones dependerá del resultado que tenga" "No va a poder recibir muchos condicionamientos porque es la bala de plata del Gobierno, y se va a manejar con autonomía, y esperemos que sea este Massa mirando al multilateralismo, pero no mirando a Venezuela con buenos ojos, el que mira a la producción, y que no se deje condicionar. Sabe que si quiere tener aspiraciones dependerá del resultado que tenga"

En torno a la titularidad de la Cámara de Diputados, el legislador criticó la potencial designación de Cecilia Moreau, pero aseguró que la oposición respetará a quien proponga el bloque. Asimismo, indicó que debería ser una persona de consenso que apueste al diálogo.

Por último, el radical cuestionó los embates del Frente de Todos al campo y la industria, y concluyó: "El Gobierno no ha aprendido nada. Las condiciones del campo y la industria en materia de tipo de cambio, de retenciones y de impuesto no resultan favorables".

Fuente: Noticias Argentinas.

