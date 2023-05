Julio Cobos impulsa un partido Argentina-Turquía para ayudar las víctimas del terremoto de ese país

Cobos se comunicó con el ministro Lammens para trabajar más profundamente en el tema, y el titular de esa cartera ya le prometió coordinar con las distintas partes para poder encontrar una fecha. Ese lugar en el calendario para poder jugarlo es un desafío central, ya que las fechas FIFA -las ventanas en las que la selección podría jugar amistosos durante el año- no son tantas, y Argentina tiene una gran demanda de rivales. Comprensible no sólo por las figuras que visten su camiseta, sino por ser el vigente campeón del mundo. A eso, se suma que este año ya arrancan las eliminatorias para el próximo Mundial. De todos modos, las próximas son después del 12 de junio y por ahora la Albiceleste no ha confirmado contrincantes.

lionel messi copa del mundo.jpg Lionel Messi, desde hace cinco meses campeón del mundo, podría ser una de las estrellas que participen del encuentro.

Lo que hace falta, en términos institucionales y en principio, es una nota formal enviada por la Federación Turca de Fútbol (TFF), o bien una tramitación de parte del propio embajador en la Argentina, el mencionado Süleyman Ömür Budak. Este miércoles a las 11 está pautado que el diplomático y el ex gobernador de Mendoza se vean las caras en el despacho de este, lo que podría propiciar una charla que haga avanzar el encuentro. De disputarse, se cree que tendría lugar en la propia Estambul. Allí está el Estadio Olímpico Atatürk, donde los virtuales contendientes de La Scaloneta hacen de locales usualmente y donde caben unos 75 mil espectadores.

"Estamos entusiasmados en ver cómo avanza todo esto y en las próximas conversaciones. Sería muy bueno poder realizarlo, porque ha sido devastador lo ocurrido en Turquía", dijo Cobos a Diario UNO, haciendo referencia al terremoto que se desató el pasado febrero y que se cobró más de 55 mil vidas entre turcos y sirios.

Qué se necesita para jugar el Argentina-Turquía

A favor de que el partido pueda jugarse, pesa el antecedente de que el mundo del fútbol ya puso sus ojos sobre Turquía tras el terremoto, justamente con la intención de ayudar a los damnificados. Lo hizo a través de la Fundación FIFA, la entidad que el ente madre creó en 2018 para tareas humanitarias y que donó cerca de un millón de dólares, de acuerdo a la información oficial que en su momento difundieron desde Zúrich, donde está la sede de ambas entidades.

Cobos en Turquía.jpg Cobos, durante sus encuentros en la Universidad de Estambul.

Las posibilidades de avanzar, desde luego, dependerán de cómo dispongan sus agendas tanto la FIFA como la Asociación del Fútbol Argentino, pero desde el entorno de Cobos entienden que, desde este miércoles, las idea estará más afianzada como para poder hacer un ofrecimiento formal y entonces sí encontrar una manera de buscarle fecha al amistoso.

Días atrás y desde la capital de aquella nación, el diputado había hablado sobre los temas que motivaron su viaje hasta allá. Entre otros, mencionó que la intención era analizar en conjunto -ambos países- y a través de sus especialistas, cuál era la respuesta estructural de las ciudades ante sismos de tanta magnitud como el que azotó a sirios y turcos a principios de año.

terremoto turquia Imágenes del devastador terremoto. Ya había generado donaciones para las víctimas de parte de la FIFA y también de La Liga - el campeonato español de fútbol profesional-.

"Cada movimiento tiene características particulares y siempre los que llegan a nivel destructivo son profundamente analizados para ver modificaciones de las normas de diseño y así preservar, ante todo, los daños en las viviendas y edificios. Para Mendoza es prioritario este tipo de intercambios, como se han producido también tras los terremotos de Japón y de México, entre otros", dijo el radical en su momento.

El movimiento surgió en la conjunción de tres placas tectónicas: la Anatolia, la Arabia y África (o placa turca, placa árabe y placa africana). El primero de los terremotos duró 65 segundos y el siguiente, 45. Es decir que en menos de dos minutos se produjo la terrible destrucción que dejó sin vida a 47 mil turcos y 7 mil sirios. El primero de los sismos se registró en la región de Gaziantep, bien al sur del país y, precisamente, la provincia a la que representa el diputado Sahin, quien ahora quiere armar el partido a beneficio junto con el político mendocino.

