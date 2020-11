José Thomas le pegó al SUTE: "Son una máquina de impedir"

Ante estos anuncios, desde el SUTE se envió una carta documento a la DGE, en la que se critican las condiciones de las escuelas.

"Cualquier reacondicionamiento para el regreso a la presencialidad incluye mínimamente hacer efectivas normas de bioseguridad. Para ello se necesita inversión presupuestaria", manifestaron desde el gremio.

El gremio remarcó que las escuelas de la provincia deben “reunir los requerimientos mínimos: baños rotos, faltante de agua y servicios básicos, aulas sin ventiladores, infraestructura con obras sin finalizar, baja o nula conectividad a redes de internet”.

vuelta a clases presenciales sute jose thomas escuelas.jpg José Thomas le pegó al SUTE en la vuelta a las clases presenciales

"No aceptamos que se hable de retorno a clases o abrir escuelas, porque las escuelas no están cerradas ni hemos dejado de enseñar: son directivos y celadores/as, docentes y miembros de SOEs quienes han estado permanentemente en contacto presencial con la comunidad, mientras se sostiene la educación virtual de emergencia", manifestaron desde el gremio,

La dura crítica de Thomas

En el primer día de la vuelta a clases presenciales, el director general de Escuelas, José Thomas, se encargó de responderle al SUTE.

"Deberían venir a la escuela para ver la crítica. Hoy necesitamos que nuestros alumnos de sexto año egresen bien formados, con sus prácticas profesionalizante para poder trabajar", aseguró Thomas.

Sin embargo, el funcionario fue más allá y aseveró, en referencia al SUTE: "Los sindicatos que nacieron en para construir en este país, hoy son una máquina de impedir", afirmó.

"Lo han demostrado en el último mes y medio, no he escuchado una sola propuesta positiva. Todas son negativas. Los invitamos al congreso pedagógico y no quieren participar en nada que sea constructivo", esgrimió y aseguró que tanto los chicos como la sociedad necesitan volver a las escuelas.

Incluso Thomas diferenció a los docentes del sindicato y aseguró que los primeros son los que han mantenido al sistema educativo vivo durante este año de pandemia.

Retorno a clases presenciales

Este martes, poco más de 300 alumnos de diez escuelas técnicas volvieron a las escuelas para poder tener sus prácticas profesionalizantes.

Todos ellos se dividieron en grupos y debieron cumplir con protocolos de distancia y sanitarias.

En ese sentido, Thomas adelantó que el año que viene será más complejo cuando se hagan simultáneamente clases presenciales y clases no presenciales.