José Luis Espert protagonizó dos escándalos seguidos en los debates por la Ley Ómnibus

Mientras el secretario de Educación, Carlos Torrendell, que se hizo presente en la sala del anexo C para defender el llamado proyecto de Ley Ómnibus, era interrumpido por diputados de la oposición, entró en escena el referente de Avanza Libertad, quien desde que asumió Javier Milei la presidencia se muestra como un sólido aliado del oficialismo.

"No dialogues, vos contestales las preguntas. Si no, no terminás más. Y con la izquierda menos", le ordenó Espert al funcionario del ministerio de Capital Humano, quien sólo atinó a asentir con la cabeza.