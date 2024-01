La senadora Mariana Juri aseguró que el kirchnerismo busca trabar el aval a la Boleta Única

Mariana Juri.jpg Mariana Juri elogió el trabajo realizado en el Senado para que el proyecto de Boleta Única que viene con media sanción de Diputados pudiera obtener un despacho en mayoría.

El punto es que si se trata el proyecto de la oposición, la iniciativa volvería a Diputados. En este sentido, Juri manifestó que el debate no solo se volvería interminable sino que probablemente nunca se consiga la aprobación de la utilización de Boleta Única en todo el país.

Cuáles son las diferencias entre los dos proyectos de Boleta Única

En el caso de la iniciativa que viene con media sanción de Diputados y que apoya la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, Juri explicó que se asemeja al sistema de Boleta Única que se utiliza en Córdoba: lo que propone, básicamente, es que en la misma boleta se encuentren impresas todas las categorías y además, exista la opción de votar por la lista completa.

En cambio, el proyecto que propuso la senadora Mónica Silva y que apoya el kirchnerismo, (Juntos Somos Ríos Negro) postula una boleta por cada categoría a votar. Además, no está incluida la opción de votar lista completa, porque, según argumentaron quienes impulsaron esta iniciativa, esto deja en desventaja a partidos chicos, de orden provincial.

Este proyecto obtuvo despacho en minoría.

En ninguno de los dos casos tienen las 37 firmas necesarias para lograr la mayoría especial que se necesita para tratarse en el recinto.

Las críticas de Mariana Juri al kirchnerismo por la Boleta Única

En principio, Mariana Juri elogió el trabajo dque realizó el oficialismo y aliados en comisiones del Senado: "Hoy hemos dado un paso fundamental, por el que veníamos trabajando desde hace bastante tiempo. Haber podido conseguir dictamen de comisión conjunta, tanto Asuntos Constitucionales como de Justicia, es un paso trascendental en la historia institucional de la Argentina”.

Puso como ejemplo la experiencia de Mendoza en cuanto a la utilización de esta forma de votar. "Los mendocinos ya experimentamos los beneficios de votar con la Boleta Única, poder votar con este sistema es una deuda que tiene la Argentina con los ciudadanos", recalcó.

Sin embargo, argumentó que el kirchnerismo "embarró la cancha" para que la Boleta Única se convierta el ley.

"Hemos estado desde hace una semana trabajando en esto, el primer paso era obtener el dictamen. El kirchnerismo ha hecho una oposición muy importante, ha trabado el tratamiento, buscan vericuetos para trabar la Boleta Única".

En cuanto a las objeciones que Unión por la Patria pone al proyecto que ya tiene media sanción, Juri señaló que "no les importa el ahorro en el Estado, ya hemos sabido lo que significan los fondos públicos para ellos, la Boleta Única termina con los aparatos ustedes saben que este sistema da más facilidad y libertades al elector".

Las complicaciones de modificar el proyecto de Boleta Única

Mariana Juri explicó que toda modificación al proyecto original, lo obliga a volver a Diputados y allí probablemente no se obtengan los consensos necesarios. "No es una ley del oficialismo, es una ley que venía de Diputados con un amplio consenso", aclaró.

También agregó que, a su criterio, hay que aprobar el proyecto tal y como viene de la Cámara Baja y después se pueden hacer modificaciones en su implementación.

"El kirchnerismo eligió otro camino, el de no votar con Boleta Única sabiendo que su regreso a Diputados debe tener un tratamiento muy largo sino imposible", consideró.

Sobre el tema de si dan o no los números para aprobar el despacho de mayoría en el Senado, Juri manifestó que "hay que seguir conversando con otros bloques, no ha sido sencillo conseguir la aprobación y sacar dictamen, porque no habíamos logrado que se discutiera ni siquiera en comisiones".