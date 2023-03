José Luis Espert pasó por Mendoza y se diferenció de la interna "libertaria" entre Milei y Maslatón

El actual diputado por la provincia de Buenos Aires se mostró junto a otro de los referentes de Avanza Libertad, el mendocino Luis Rosales. "Con Luis nos hemos propuesto luchar para que las ideas de la libertad lleguen lo más alto posible otra vez en la disputa electoral", dijo Espert.

-¿Pero irá por la presidencia en las próximas elecciones?

-No lo sé todavía. Es posible que sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde vivo y nací, pero no he descartado ir por las presidenciales.

La relación con los productores mendocinos y una foto con Sergio Massa

Teniendo en cuenta que Espert y Rosales suelen ser muy críticos sobre las ayudas que brinda el Estado a los privados, era interesante preguntarles su opinión sobre la asistencia que han solicitado los productores mendocinos tras las contingencias climáticas que arruinaron buena parte de la cosecha a fines de 2022.

Ambos optaron por un tono pragmático. "Cuando se produce un hecho de tal magnitud, nadie puede estar en contra de que el Estado colabore. Pero la mayor ayuda que se les puede dar a los productores es liberarlos de tantos impuestos", apuntó Rosales.

"Más que libertarios -retomó Espert- nosotros somos liberales. Gente de sentido común que tiene los pies sobre la tierra. Queremos que Argentina haga las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien. Y en los países donde la gente vive bien las empresas compiten con el mundo, el Estado tiene un tamaño chico para cobrar pocos impuestos o, si es grande, los ciudadanos notan que sus impuestos vuelven a la gente".

Espert se expresó en el mismo sentido sobre el sindicalismo. "En las sociedades avanzadas, los sindicalistas defienden al trabajador en lugar de ser sindigarcas. Quiero decir que, más que de derecha o de centro, somos personas que quieren que Argentina salga del lodazal".

Cuando los invitados a la Vendimia Solidaria se fueron acomodando en las mesas, Espert y el ministro de Economía Sergio Massa se saludaron y hubo imágenes que dieron que hablar.

"Y sí, soy economista, él es Ministro de Economía de la Nación, nos conocemos de la Cámara de Diputados y le dije que el canje de deuda que anunciaba era hacer de una molotov una bomba atómica", justificó más tarde Espert en su perfil de Twitter.

Espert y Massa.jpg José Luis Espert y Sergio Massa en la Vendimia Solidaria. En segundo plano, el mendocino Luis Rosales.

La interna de los 'libertarios'

Los últimos años fueron de gran crecimiento para las ideas liberales en la Argentina, pero -en la medida en que ganaron protagonismo- algunos de sus líderes iniciaron una serie de disputas que en algún momento hicieron que el escenario se asemejara mucho al de otras fuerzas.

Basta recordar, por ejemplo, la pelea que tuvieron Javier Milei y Carlos Maslatón, a propósito de la forma de construir dentro de La Libertad Avanza. En ese fuego cruzado, Maslatón acusó a Milei de personalismo y arbitrariedades, y una parte de la militancia se fue con él.

Espert se esfuerza por posicionarse en otra vereda. "Nosotros estuvimos siempre fuera de ese conventillo. Al que más registramos es a Milei, que estuvo mucho con nosotros y decidió irse; aunque como buenos liberales nunca lo objetamos ni lo criticamos. Y le deseamos lo mejor, pero tenemos diferentes frecuencias".

Para el bonaerense, la pugna interna carece de sentido. "Desde hace años estamos intentando 'colonizar' a la oposición, de modo que tenemos claro que el enemigo está afuera, no podemos estar peleándonos entre nosotros", señaló.

Y cerró: "Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo en un montón de cosas elementales y que la gente después vote a quienes proponen esos acuerdos, porque en democracia los votantes también tienen una cuota de responsabilidad importante".

